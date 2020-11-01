Binali Yıldırım: Halkın Kütahya Zafer Havalimanı'nı kullanmamasının sebebi yolların güzelliği

Eski Başbakan Binali Yıldırım, işletmeci şirkete garanti edilenin 10'da 1'i kadar dahi yolcu sayısına ulaşamayan Kütahya Zafer Havalimanı için, “Yolları bu kadar güzel yapınca, insanlar Kütahya’ya gitmişken havaalanına gideceğine buradan devam edeyim İstanbul’a hemen varırım diye düşünüyor” dedi.

Sözcü’nün haberine göre Binali Yıldırım, Zafer Havalimanı’nın neden istenilen yoğunlukta çalışmadığını şu sözlerle anlattı:

“Artık Ankara’ya iki saatten az bir sürede gidiliyor. İstanbul’a keza yine en fazla 3 buçuk saatte gidilebiliyor. O yüzden de Afyon Zafer Havalimanı da istediğimiz yoğunlukta çalışmıyor. Yolları bu kadar çok güzel yapınca insanlar Kütahya’ya gitmişken havaalanına gideceğine buradan devam edeyim İstanbul’a hemen varırım diye düşünüyor.”

Kamu zararı 40 milyon TL

Kütahya, Afyon ve Uşak illerine hizmet vermek üzere yap-işlet-devret (YİD) modeli ile yaptırılan Zafer Havalimanı’nda kamu zararı gün geçtikçe büyüyor. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’ın sorusuna Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü’nün gönderdiği cevaba göre Zafer Havalimanı'nı, 2020 yılının ilk 8 ayı için iç hatlarda 501 bin 706 yolcu garanti edilmişken, sadece 4 bin 746 yolcu kullandı. Aradaki 39,8 milyon TL'lik fark devlet tarafından karşılandı.

Zafer Havalimanı için işletme süresi 29 yıl 11 ay olarak belirlendi.