Mehmet Metiner, "Kimse üniversiteler fuhuş yuvasıdır demedi" dedi, stüdyoda gerginlik çıktı

Eski AKP milletvekili Mehmet Metiner, üniversiteler için "Fuhuş yuvası" benzetmesi yapan Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun sözlerinin çarpıtıldığını, Sofuoğlu'nun "Üniversiteler fuhuş yuvasıdır" demediğini savundu. Metiner, Sofuoğlu'nun yaptığı açıklamayı 'Apart' üzerinden yaptığını savunarak sözlerinin çarpıtıldığını söyledi.

Metiner'in değerlendirmesinin ardından başlayan tartışmanın ardından Ahmet Hakan da tepki göstererek "Sofuoğlu'nun savunulacak tarafı yok dilini düzeltsin, üslubunu düzeltsin abi" dedi. Hakan, "Apartları mı dedi? Aparta da diyemezsin" derken programın konuklarından Dr. Ali Haydar Fırat araya girerek, "Nasıl dememiştir? Siz nerede yaşıyorsunuz? İnsanların gözüne baka baka nasıl inkar ediyorsunuz?" dedi.