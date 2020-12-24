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Mehmet Metiner, "Kimse üniversiteler fuhuş yuvasıdır demedi" dedi, stüdyoda gerginlik çıktı

"Sofuoğlu'nun savunulacak tarafı yok dilini düzeltsin, üslubunu düzeltsin abi"

24 Aralık 2020 10:52

Eski AKP milletvekili Mehmet Metiner, üniversiteler için "Fuhuş yuvası" benzetmesi yapan Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun sözlerinin çarpıtıldığını, Sofuoğlu'nun  "Üniversiteler fuhuş yuvasıdır" demediğini savundu. Metiner, Sofuoğlu'nun yaptığı açıklamayı 'Apart' üzerinden yaptığını savunarak sözlerinin çarpıtıldığını söyledi. 

Metiner'in değerlendirmesinin ardından başlayan tartışmanın ardından Ahmet Hakan da tepki göstererek "Sofuoğlu'nun savunulacak tarafı yok dilini düzeltsin, üslubunu düzeltsin abi" dedi. Hakan, "Apartları mı dedi? Aparta da diyemezsin" derken programın konuklarından Dr. Ali Haydar Fırat araya girerek, "Nasıl dememiştir? Siz nerede yaşıyorsunuz? İnsanların gözüne baka baka nasıl inkar ediyorsunuz?" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Akit TV'de katıldığı bir programda konuşan Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu üniversiteler için "Fuhuş yuvası" benzetmesi yapmıştı. Bu benzetmenin ardından Sakarya Üniversitesi de dahil olmak üzere birçok kesimden tepkiler gelmişti. 

TIKLAYIN: Prof. Ebubekir Sofuoğlu'ndan Akit TV'de skandal sözler: Üniversiteler neredeyse fuhuş yuvası!

TIKLAYIN - Üniversiteler için 'fuhuş evleri' diyen Prof. Sofuoğlu: Cümleyi bana gösteremeyeceksiniz, kullanmadım çünkü

TIKLAYIN - YÖK Başkanı Saraç'tan üniversiteler için "fuhuş evleri" diyen Prof. Sofuoğlu'na tepki: Asla kabul edilemez

TIKLAYIN - Ebubekir Sofuoğlu kimdir, sözlerine kim, nasıl tepki gösterdi?

ETİKETLER

Prof. Dr. Ebubekir SofuoğluMehmet MetinerDr. Ali Haydar FıratcnntürkAhmet Hakantartışmatarafsız bölge

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