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Mansur Yavaş'tan Çin Büyükelçiliği'ne Uygur yanıtı: Kimsenin içişlerine karışmak gibi bir niyetimiz yok; insan olmanın gereğini yerine getirmek zorunda olduğumuza inanıyoruz

08 Nisan 2021 17:09

Ankara Büyükşehir Belediye(ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Uygur Türkleri'ne yönelik Barın Katliamı'na ilikin yaptıkları anma sonrası Çin Ankara Büyükelçiliği tarafından verilen tepkiye yanıt verdi. 

ABB'nin Meclis toplantısında tartışmalara ilişkin açıklama yapan Yavaş, "Nerede bir kardeşimize ateş düşmüşse, tarihte olduğu gibi bugün de Türk milletinin derdi olacaktır" dedi. 

Açıklamasında "Kimsenin içişlerin karışmak gibi bir niyetimiz yok ama bir yerde mazlum feryadı yükseliyorsa, veya daha önce yaşanmış bir katliamın bir daha yaşanmaması için insani duyarlılık oluşturulması gerekiyorsa bizler de insan olmanın gereğini yerine getirmek zorunda olduğumuza inanıyoruz" diyen Yavaş, Uygur Türkleri konusundaki hassasiyetlerine destek verenlere de teşekkür etti. 

Ne Olmuştu?

Çin Ankara Büyükelçiliği, Akşener ve Yavaş'ın Barın Katliamı'nı anmak için yaptıkları paylaşımlardan sonra sosyal medya hesabından şu açıklamada bulunmuştu:

"Çin tarafı, herhangi bir kişi veya gücün Çin’in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne herhangi bir şekilde meydan okumasına kararlılıkla karşı çıkmakta ve bunu şiddetle kınamaktadır, Çin tarafı, haklı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır" 

Bu açıklamanın ardından Çin'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

TIKLAYIN: Çin Ankara Büyükelçiliği'nden Meral Akşener ve Mansur Yavaş’a: Çin tarafı, haklı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır

TIKLAYIN: İyi Parti'den Çin Büyükelçiliği'ne: Boş konuşmayı bırakın, siz önce Uygurlara yaptığınız soykırımı durdurun

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