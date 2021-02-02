Manisa'da ölü bulunan gençlerin veda videosu ortaya çıktı

Manisa'nın Ahmetli ilçesinin Kestelli Mahallesi Bintepeler Akçeşme mevkisinde, 31 Ocak Pazar günü yan yana cansız bedenleri bulunan gençlerden üçünün, cep telefonu kamerasıyla görüntü çekip, ailelerine gönderdikleri ortaya çıktı.

Boynunun kırılması sonucu hayatını kaybettiği saptanan Ümit Zangal'ın bulunmadığı görüntüde, başlarından bitişik ateşle vuruldukları belirlenen Muharrem Zengin (22), Neşet Dalgın (24) ve Serkan Zangal (23) yer alıyor.

Öte yandan pompalı tüfeğin olay yerinde Serkan Zangal'ın bacaklarının üzerinde bulunduğu öğrenildi. Muharrem Zengin ile Neşet Dalgın'ın cansız bedenlerinin yan yana yatar halde, Serkan Zangal'ın cansız bedeninin ise kuzeni Ümit Zangal'ın üzerine doğru olduğu bildirildi.

Soruşturma kapsamında gençlerin kapalı halde bulunan cep telefonlarına da incelenmek üzere el koyuldu. Serkan Zargan'ın Alaşehir'deki eviden alınan bilgisayar da incelenecek.

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