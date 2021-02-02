T24 LogoT24 Logo
Haberler

Manisa'da ölü bulunan gençlerin veda videosu ortaya çıktı

02 Şubat 2021 16:13

Manisa'nın Ahmetli ilçesinin Kestelli Mahallesi Bintepeler Akçeşme mevkisinde, 31 Ocak Pazar günü yan yana cansız bedenleri bulunan gençlerden üçünün, cep telefonu kamerasıyla görüntü çekip, ailelerine gönderdikleri ortaya çıktı. 

Boynunun kırılması sonucu hayatını kaybettiği saptanan Ümit Zangal'ın bulunmadığı görüntüde, başlarından bitişik ateşle vuruldukları belirlenen Muharrem Zengin (22), Neşet Dalgın (24) ve Serkan Zangal (23) yer alıyor.

Öte yandan pompalı tüfeğin olay yerinde Serkan Zangal'ın bacaklarının üzerinde bulunduğu öğrenildi. Muharrem Zengin ile Neşet Dalgın'ın cansız bedenlerinin yan yana yatar halde, Serkan Zangal'ın cansız bedeninin ise kuzeni Ümit Zangal'ın üzerine doğru olduğu bildirildi. 

Soruşturma kapsamında gençlerin kapalı halde bulunan cep telefonlarına da incelenmek üzere el koyuldu. Serkan Zargan'ın Alaşehir'deki eviden alınan bilgisayar da incelenecek.

TIKLAYIN - Manisa'da ölü bulunan gençler hakkında yeni gelişme

 

Manisa'da ölü bulunan gençlerÜmit ZangalMuharrem ZenginNeşet DalgınSerkan Zangal

Diğer Videolar

AKP kongresi öncesi manzaralar: Yolcular maskesiz, mesafesiz olarak taşındı

Otizmli çocuk sahibi babanın isyanı: Oğlum öfke nöbeti geçirdiğinde insanların anne babalığımızı sorgulamasından bıktım

İstanbul’da kar yağışı havadan görüntülendi

Kadınlardan Esenyalı ve Beşiktaş'ta İstanbul Sözleşmesi için eylem: "Haklarımızdan ve hayatlarımızdan vazgeçmeyeceğiz"

Ceza yedi; çektiği videoda "Ben denedim siz denemeyin" dedi

CHP'li Emir: 1.5 milyon kayıp Pfizer aşısı, AKP kurultayına katılacak mutlu azınlığa mı uygulandı?

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sunucu canlı yayında çıplak kadının saldırısına uğradı...

Orhan Pamuk: Altan, Kavala, Demirtaş Türkiye’nin hapiste yatan cesur insanları;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: İstanbul’un tamamı İBB’nin elinden alınsın, Anadolu yakası Sultanbeyli...

Cemal Enginyurt: Ülkeyi yöneten CHP zihniyeti doları, faizi yükseltti; Bay...

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: Hazırlıklarımızı tamamlamamız 19 yıl...

Fatih Altaylı: Fenerbahçe'nin İstanbul Sözleşmesi açıklaması, Türkiye'deki yobazlığa ve alçaklığa...

Fatih Altaylı: Nagehan Alçı, bize Cumhurbaşkanı’nın canıgönülden ve zoraki yaptığı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sunucu canlı yayında çıplak kadının saldırısına uğradı...

Orhan Pamuk: Altan, Kavala, Demirtaş Türkiye’nin hapiste yatan cesur insanları;...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24