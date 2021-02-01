Manisa'da ölü bulunan gençler hakkında yeni gelişme; olay yerinde beşinci kişi olup olmadığı araştırılıyor

Manisa’nın Ahmetli ilçesinde ölü bulunan 4 gençten 3'ünün başından vurularak birinin de boynunun kırılarak öldüğü tespit edilmişti. Gençlerden Neşet Dalgın'ın uzun süre yanında çalıştığı berber, "Kimseye kötülüğü dokunmazdı" dedi. Dalgın'ın komşusu ise oturdukları Hacıbey Mahallesi'nde özellikle Serkan ve Neşet'in sevildiğini, düşmanları olmadığını belirterek, "Bu çocuklar altın değerindeydi. Böyle bir olay nasıl oldu bilmiyoruz" ifadelerini kullandı. Olay yerinde beşinci bir kişi olup olmadığı araştırılıyor.

Olay yerinde beşinci bir kişinin olup olmadığına dair inceleme çalışmaları sürerken, arabanın çevresinde farklı bir ayak izine rastlanmadığı iddia ediliyor.

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Duvar'dan Cihan Başakçıoğlu'nun haberine göre, otomobilde arkadaşları ile birlikte ölü olarak bulunan gençlerden 25 yaşındaki Neşet Dalgın'ın bugün doğum günüydü. Dalgın’ın Alaşehir'de yaklaşık 5 yıl yanında çalıştığı berber, "Neşet 18 yaşında benim yanımdan ayrıldı. Çocuk yaşta bizim yanımıza girmişti. Sınavlara girdi, kalfalık belgesi aldı. Daha sonra babası sigortalı bir iş için başka bir yerde çalıştırmak istedi. Sonrasını çok fazla bilmiyorum. Ancak bildiğim çok iyi bir çocuk olduğuydu. Kimseye kötülüğü dokunmazdı. Küçüklükten beri eli ekmek tutuyordu. Hiç kötü bir huyu yoktu. Herkesin başı sağ olsun, yakınlarına Allah sabır versin" ifadelerini kullandı.

Neşet Dalgın'ın bir komşusu ise bütün mahallelinin özellikle Neşet ve Serkan'ı çok sevdiğini ve hiç düşmanları olmadığını ifade ederek şunları anlattı: "Neşet ve Serkan ikisi de pırlanta gibi çocuklardı. Hacıbey Mahallesi'nde otururlardı. Bu iki çocuğu bütün mahalle severdi. Etliye, sütlüye karışmayan, birbirinden ayrılmayan bir ikiliydi. Ümit'i çok fazla tanımıyorum. Ama hiçbirisinin duyduğumuz kötü huyları, alışkanlıkları yoktu. Bu olay nasıl oldu bilmiyoruz. Herkes şokta. Ben de dün akşamdan beri kendime gelemedim. Söyleyecek bir şey de bulamıyoruz. Hiç düşmanları olmayan, altın değerinde çocuklardı."