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Maaşları ödenmeyen Kayı İnşaat işçileri eylemlerinin 12. gününde: "Kimse elini ovuşturmasın"

"Hakkımızı almadan evlerimize dönmeyeceğiz"

27 Ocak 2021 15:32

Maaşlarının ödenmesi için 2 yıldır eylemde olan Kayı İnşaat İşçileri Koordinasyonu şirketin sahibi Coşkun Yılmaz ile bağlantılı medikal şirketinin önünde eylem yaptı. İşçiler, şirketin konkordato(iflas) kararı için "Kimse elini ovuşturmasın önce işçi alacakları verilsin. " dedi. 

Yol TV'ye konuşan işçiler, "Hakkımızı almadan evlerimize dönmeyeceğiz" dedi. 

Ne Olmuştu?

Kayı İnşaat’ın yurt dışındaki şantiyelerinde ve ofislerinde çalışan 250’ye yakın işçinin bir yıldan fazla süredir maaşları ödenmedi. 2019’dan bu yana işçiler defalarca Kayı İnşaat patronu Coşkun Yılmaz’a ulaştı. Alacaklarını istedi. Ancak Coşkun Yılmaz, 2 yıla yakın süredir “ödeyeceğim” dedi ancak ödeme yapmadı.

İşçiler 28 Aralık 2019’da maaşlarını alamadıkları için Cezayir’de grev yaptı. Arabuluculuk sözleşmeleri imzalandı. Hakedişlerin 2020 Mart ayında ödeneceği taahhüt edildi. Ancak sözler tutulmadı. Anlaşmalar çöpe atıldı. İşçiler dava açtı. Yüzlerce kez patronla görüştü. Coşkun Yılmaz “en yakın zamanda ödeyeceğim” diyerek işçileri sürekli oyaladı.

Kayı İnşaat, işçilerin maaşını ödemezken, para kazanmaya devam etti. Öyle ki Kayı İnşaat 2007 yılından bu yana her sene en büyük 250 uluslararası müteahhit listesine giriyor ve bununla övünüyor.

Kayı Holding’in bünyesinde sadece inşaat firması bulunmuyor. Holding, enerji ve medikal alanlarında da faaliyet gösteriyor.

TIKLAYIN - Kayı İnşaat işçilerinden 'bir yıllık ücretleri iki yıldır ödenmediği' gerekçesiyle eylem: "Hakkımızı almadan gitmeyeceğiz"

TIKLAYIN - Alacakları ödenmeyen inşaat işçisi: Ya açlık grevine gireceğim, ya kendimi yakacağım

 

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Kayı İnşaat İşçilerieylemprotestoCoşkun YılmazkonkordatoKayı Holding

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