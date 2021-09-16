Kurdele kesimi sırasında İmamoğlu'ndan çocuklara: Sadece siz keseceksiniz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2006’da hizmete açılan, süreç içinde kullanım ömrünü tamamlayan Beyoğlu’ndaki yüzme havuzunu yeniden hizmete açtı. Uzun uğraşlar sonucunda Beyoğlu Örnektepe’deki binayı, İBB’ye ait öğrenci yurduna dönüştürdüklerini belirten İmamoğlu'nun kurdele kesimi sırasında çocuklara "Siz keseceksiniz" demesi dikkat çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yenilenen Kasımpaşa Bedrettin Mahallesi’ndeki yüzme havuzunu yeniden hizmete açtı. İBB tarafından 2006’da açılan tesisin süreç içerisinde kullanım ömrünü tamamladığını aktaran İmamoğlu, yüzme havuzunda, 2020’nin Eylül ayında geniş çaplı bir bakım-onarım çalışması başlattıkları bilgisini paylaştı. İmamoğlu, günün ihtiyaçlarına göre gerçekleştirilen yenileme çalışmaları sonunda tesisin kazandığı özellikleri şöyle sıraladı:

“5 kulvarlı havuzunu, 2 soyunma odasını, personel odalarını, rezervasyon bölümümü, duş ve WC alanlarını, seyir terası ve kafeteryayı, tüm mekanik sistemlerle elektrik ve elektronik alt yapıyı, iç ve dış cepheyi yeniledik. Sağlık odası, mescit, idari alanlar ve otopark dahil tüm tesis adeta yeniden yapıldı. Engelli bireylerin tesise giriş ve çıkışının daha kolay olması için bir rampa da eklendi. 16 Temmuz’da tamamlanan bakım ve onarım işlemlerinden sonra havuzun tüm elektrik, elektronik, teknik ve mekanik testleri yapıldı. 2 Eylül’den itibaren kayıtlarımız başladı. 6 Eylül’den itibaren vatandaşlarımız burada yeniden yüzmeye başladı. Aylık 3 bin üye, 20 bin seans kullanım kapasitesiyle haftanın 7 günü hizmet verecek tesisimiz 4 yaş ve üzeri tüm yurttaşlarımıza açık olacak. Havuzumuzdan ayrıca her ay 700 engelli birey faydalanabilecek.”

İmamoğlu, yeniden hizmete giren havuzun açılışı için hazırlanan kurdeleyi; sporcu gençler, CHP İstanbul milletvekili Gökan Zeybek, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ile Genel Sekreter Yardımcıları Şengül Altan Arslan ve Murat Yazıcı’yla birlikte kesti. A’dan Z’ye yenilenen tesisi gezen İmamoğlu, engelli sporcular için düzenlenen sembolik yarışın startını verdi. İmamoğlu, yarış sonunda sporculara içinde yüzme ekipmanlarının olduğu çantalarını hediye etti.

İmamoğlu'nun çocuklarla kurdele kesimi sırasındaki "Aldınız mı makaslarınızı? Yok tamam sadece siz keseceksiniz. 10 numara harika, güzel en doğrusu böyle değil mi vekilim?" sözleri dikkat çekti.

Erdoğan, törendeki çocukla kafasına vurarak konuşmuştu

Rize’de Salarha Tüneli açılışı için çocuklarla poz veren Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çocuklardan biriyle konuşmak için kafasına vurduğu an sosyal medyada gündem olmuştu.

Erdoğan hemen önünde bulunan ve kurdeleyi erken kesen çocuğun kafasına vurmuştu. Erdoğan fotoğrafa girmek için yanına gelen başka bir çocuğun ise saç kesimini beğenmeyerek, "Ulan oğlum bu ne hal? Vallaha iyiliğine vermem, geç şuraya, geç şuraya" diyerek uzaklaştırmıştı.

TIKLAYINIZ - Erdoğan, törendeki çocukla kafasına vurarak konuştu!

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da Erdoğan'a göndermede bulunmuştu. Babacan, Düzce'de iki parti binasının açılışında kurdele keserken yanındaki çocuğa seslenerek, “Yalnız dikkat et kafana mikrofon veya yumruk gelmesin” demişti.

TIKLAYINIZ - Babacan'dan Erdoğan'a gönderme: Yalnız dikkat et; kafana mikrofon ya da yumruk gelmesin!