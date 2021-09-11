T24 LogoT24 Logo
Haberler

Babacan'dan Erdoğan'a gönderme: Yalnız dikkat et; kafana mikrofon ya da yumruk gelmesin!

11 Eylül 2021 00:13

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, geçtiğimiz günlerde Rize'deki bir açılışta, bir çocuğun kurdeleyi erken kesmesi nedeniyle kafasına vuran Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a göndermede bulundu. Babacan, Düzce'de iki parti binasının açılışında kurdele keserken yanındaki çocuğa seslenerek, “Yalnız dikkat et kafana mikrofon veya yumruk gelmesin” dedi.

TIKLAYIN - Erdoğan, törendeki çocukla kafasına vurarak konuştu!

ali babacanerdoğanaçılışçocuk

Diğer Videolar

Afganistan'da doktorlar aylardır maaş alamıyor; işe gelmek için yakıt alamayabilirler

Konyaspor taraftarından İzmir Marşı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 31 Ekim 2021

Esenyurt'ta bir kişi, köpeği tekme tokat dövdü

Geleneğe uyan G20 liderleri Roma'da Aşk Çeşmesi'ne bozuk para attı

Taksim'de ceza yazılan taksiciden polise: Hakkımı helal etmiyorum

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24