Babacan'dan Erdoğan'a gönderme: Yalnız dikkat et; kafana mikrofon ya da yumruk gelmesin!

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, geçtiğimiz günlerde Rize'deki bir açılışta, bir çocuğun kurdeleyi erken kesmesi nedeniyle kafasına vuran Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a göndermede bulundu. Babacan, Düzce'de iki parti binasının açılışında kurdele keserken yanındaki çocuğa seslenerek, “Yalnız dikkat et kafana mikrofon veya yumruk gelmesin” dedi.

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