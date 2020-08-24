Kozan'daki yangın devam ediyor; 200 hektardan fazla orman alanı kül oldu

Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Kuyubeli mevkiinde dün başlayan ve kontrol altına alınamayan orman yangınına gün doğumu ile havadan ve karadan yeniden müdahale başladı.

Gece şiddetini arttıran yangın, bir çok bölgeye sıçrarken dumanlar kent merkezine kadar ulaştı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yangın bölgesinde incelemeler yapmak üzere şu saatlerde bölgeye gelmesi bekleniyor.





TIKLAYIN - Adana Kozan'daki yangın büyüyor; 6 köy boşaltıldı, 150 hektardan fazla alan yandı

TIKLAYIN - Adana Valisi Elban: Kozan'daki orman yangınında kundaklama olduğunu tahmin ediyoruz