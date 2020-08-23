Adana Kozan'daki yangın büyüyor; 6 köy boşaltıldı, 150 hektardan fazla alan yandı

Bölgede kızılçam ormanları kaplayan, rüzgarın da etkisiyle büyümeye devam eden yangını söndürmek için Kozan Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile çevre il ve ilçelerden takviye gelen ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kundaklama şüphesi

Bölgede inceleme yapan Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam da, yangında kundaklama şüphesi olduğunu, konuyla ilgili büyük çaplı araştırma yapıldığını belirtti.

Gürçam, “Şu an bölgede yaylalık olarak kullanılan 55 ev olduğu tespiti yapıldı. Yanan çok sayıda hanemiz var. Şu an yaralı vatandaşımızın olmayışı üzüntümüzü bir nebze olsun hafifletiyor. Bölgenin tüm orman ekipleri havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.

Şunu özellikle belirtmek istiyorum. Bu yangın kasıtlı çıkarılmış ise ki şüphelerimiz o yönde. Bunu yapan kişi veya kişiler vatan hainidir. Her kim olursa olsun en sonunda yakalanıp adalet önünde hesap verecektir. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar" dedi.

Kriz masası oluşturuldu

Öte yandan evlerini terk eden vatandaşlar, yol kenarlarında aileleriyle birlikte çaresiz bir şekilde yangının söndürülmesini bekliyor.

Kozan ilçesi Kaymakamlığı tarafından yangından mağdur olan aileler için kriz masası oluşturuldu. Oluşturulan kriz masasında, yangında mağdur olan ailelerin 0322 515 29 30 numaralı telefonla kaymakamlığa ulaşıp yardım isteyebilecekleri belirtildi.

Adana Valisi: 6 köy boşaltıldı

Adana Valisi Süleyman Elban, ''Tedbiren bölgedeki 6 köy boşaltıldı, yanan alan 150 hektarı geçti. Yangın sürüyor, ekiplerimizin söndürme çalışmaları da devam ediyor.'' ifadelerini kullandı.

Havadan müdahale durduruldu

İlerleyen saatlerde havanın kararmasıyla birlikte helikopterler ve yangın söndürme uçakları çalışmalarını durdurdu. Yangına çevre illerden ve ilçelerden onlarca arazöz ve yüzlerce işçi ile müdahale edilmeye devam ediyor.