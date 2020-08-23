Adana Valisi Elban: Kozan'daki orman yangınında kundaklama olduğunu tahmin ediyoruz

Adana Valisi Süleyman Elban , Kozan'da 150 hektardan fazla alanın yandığı, 6 köyün boşaltıldığı orman yangınına ilişkin yaptığı son açıklamada, "Kundaklama olduğunu tahmin ediyoruz. Bu, yangın söndürüldükten sonra sahada yapılacak incelemede netleşir ancak birkaç ayrı noktada çıkmış olması kundaklama ihtimalini güçlendiriyor" dedi.

Adana'nın Kozan ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangının sıçradığı evler kullanılamaz hale geldi. Kuyubeli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına Adana, Mersin, Osmaniye ve civar illerden çok sayıda ekiple müdahale ediliyor.

"Tüm ekiplerimizle müdahale ediyor, kontrol altına almaya çalışıyoruz"

Ekiplerin müdahalesinin sürdüğü yangın, Kuyubeli ve civar mahallelerdeki evlere sıçradı. Daha önceden boşaltılan bazı evler, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, beraberindekilerle yangının devam ettiği alanlarda incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Gürçam, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şu an orman yangını devam ediyor. Tüm ekiplerimizle müdahale ediyor, kontrol altına almaya çalışıyoruz. Vatandaşlardan isteğimiz bu bölgeye gelmesinler" ifadesini kullandı.

"Birkaç ayrı noktada çıkmış olması kundaklama ihtimalini güçlendiriyor"

Adana Valisi Süleyman Elban, bölgede yanan alana müdahalenin sürdüğünü söyledi. Tedbiren bazı köylerin boşaltıldığını vurgulayan Elban, şunları kaydetti:

"Tedbiren bölgedeki 6 köy boşaltıldı, yanan alan 150 hektarı geçti. Yangın sürüyor, ekiplerimizin söndürme çalışmaları da devam ediyor. Çok şükür can kaybımız yok. Bölgedeki kuvvetli rüzgar, yangını kontrol altına almamızı zorlaştırıyor. Yangının, Osmaniye'nin Kadirli ilçesine sıçrama ihtimali var, ona karşı da tedbirlerimizi aldık. Hava kararana kadar yangına 6 helikopter ve 2 uçakla müdahale edildi ama hava karardıktan sonra teknik olarak uçak ve helikopterle müdahale yapamıyoruz."

Elban, yangına çevre illerden de gelen söndürme ekipleriyle müdahale edildiğini aktararak "Burada iki önceliğimiz var. İlki, buradaki insanlarımızın ve hayvanlarının yangından etkilenmemesini sağlamak, ki bunu yaptık şu ana kadar. Diğeri de yangını kontrol altına alabilmek, bunun için de çalışmalarımız sürüyor" ifadelerini kullandı.

Elban yangının nasıl çıktığına ilişkin de "Kundaklama olduğunu tahmin ediyoruz. Bu, yangın söndürüldükten sonra sahada yapılacak incelemede netleşir ancak birkaç ayrı noktada çıkmış olması kundaklama ihtimalini güçlendiriyor" dedi.