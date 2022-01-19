Konyaspor'da Ahmet Çalık'a Sezen Aksu şarkısıyla veda: Doymadım, doyamadım

Konyaspor, trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcusu Ahmet Çalık'a Adana Demirspor maçında Sezen Aksu'nun 'Doymadım' şarkısıyla veda etti.

Konyaspor taraftarları Adana Demirspor ile oynanacak maç öncesinde 11 Ocak Salı günü geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren futbolcu Ahmet Çalık'ı andı. Taraftarlar, tribünde üzerinde Ahmet Çalık'ın fotoğrafının olduğu büyük bir pankart açtı ve ellerinde 'Ahmet Çalık' yazılı atkılarla Sezen Aksu'nun 'Yalnızca Sitem' şarkısını söyledi.

Çalık, için saygı duruşunda bulunuldu

Ahmet Çalık'ın kardeşi Fatih Çalık'ın da yer aldığı anma programında tüm tribünler Ahmet Çalık için saygı duruşunda bulundu. Ahmet Çalık'ın Galatasaray'ın şampiyonluk gecesinde çalmasını istediği Sezen Aksu şarkısı 'Yalnızca Sitem' çalındı. Binlerce Konyaspor taraftarı Çalık'ın ismini bir anda anarken gözyaşlarını tutamayan taraftarlar olduğu da görüldü.