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Konuşması sosyal medyada gündem olan 2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin'den açıklama

"18'ime kadar Türk arkadaşım yoktu"

09 Ekim 2020 16:22

YouTube'da bir röportaj sırasında günlük yeme içme rutinini anlatırken kullandığı dil sosyal medyada gündem olan 2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin'den açıklama geldi. HaberTürk'te yer alan habere göre, röportajda günlük rutinin anlatırken hem Türkçe hem de İngilizce kelimeler kullanan Şahin açıklamasında,"6 yaşımdan sonra İngiltere'de büyüdüm" diyen Şahin, "18'ime kadar Türk arkadaşım yoktu. İngilizce ana dilim. Türkçemi iyi bir seviyeye taşıdığıma inanıyorum ama linç yiyorum. İnsanlar bunu özentilik olarak algılıyor" ifadesini kullandı.

Şahin söz konusu röportajda şöyle konuşmuştu; 

"Buradan çıkınca lunch'a (öğle yemeği) giderim. 8-9 gibi de akşam yemeği yerim. Sonra da benim binge eating modum oluyor bazen. Netflix and chill yaparken ice cream (dondurma) olsun chips (cips) olsun chocolate (çikolata) olsun yiyorum yani. Junk food (abur cubur) tarafın hepsi var."

TIKLAYINIZ - 2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin'in konuşması sosyal medyada gündem oldu

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan yazısında Şahin'in sosyal medyada gündem olan konuşmasıyla ilgili"Şevval Şahin adlı kızımızın konuşmalarını iki kez izledim. Ve bir anda kendimi 'Öğlenleri lunch’a giderim' derken yakaladım" ifadesini kullandı. 

TIKLAYINIZ - Ahmet Hakan: Şevval Şahin'in konuşmalarını iki kez izledim, kendimi “Öğlenleri lunch’a giderim” derken yakaladım

Hürriyet gazetesi magazin yazarı Savaş Özbey de 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin'in röportajında kullandığı dili eleştirdi. Özbey, "Biz acaba 'Türkiye Güzeli' diye yanlışlıkla başka bir ülkenin kızını mı seçtik?" diye sordu. 

TIKLAYINIZ - Hürriyet yazarından Şevval Şahin'e: Biz acaba 'Türkiye Güzeli' diye yanlışlıkla başka bir ülkenin kızını mı seçtik?

 

 

 

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