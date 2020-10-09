Hürriyet yazarından Şevval Şahin'e: Biz acaba 'Türkiye Güzeli' diye yanlışlıkla başka bir ülkenin kızını mı seçtik?

Hürriyet gazetesi magazin yazarı Savaş Özbey, 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin'in röportajında kullandığı dili eleştirdi. Özbey, "Buradan çıkınca lança (İngilizce “lunch”a - öğle yemeğine) giderim. 8-9 gibi de akşam yemeği yerim. Sonra benim binçiting (İngilizce 'binge eating' - tıkınma) modum oluyor. Çil (İngilizce 'chill' - keyif, rahatlama) yaparken ayskrim (İngilizce 'ice cream' - dondurma) olsun, cips (İngilizce 'chips' - patates kızartması) olsun, çaklıt (İngilizce 'chocolate' - çikolata) olsun yiyorum...' Konuşma böyle devam ediyor. Biz acaba 'Türkiye Güzeli' diye yanlışlıkla başka bir ülkenin kızını mı seçtik?" diye sordu.

Özbey, "Bu hanımın Türkçesi yetersiz değil. Belli ki İngilizcesi yetersiz, konuşurken zorlanıyor, aralara Türkçe kelimeler serpiştiriyor.Londra’da okumuş olabilirsin. Bir süre yurtdışında kalmış olabilirsin. Yılın belli bölümünü hâlâ orada geçiriyor da olabilirsin.Diyelim ki Türkçeyi hepten unuttun. Pandemide 6 ay uçuş yoktu. O arada bile sıfırdan tekrar sökersin." görüşünü savundu.

Özbey, "Yemin et Şevval: Biz Türklerle geçirdiğin şu ahir zamanda 'dondurma' lafını hiç mi duymadın? Madem her akşam yiyorsun, bakkala telefon açtığında ya da internetten sipariş verirken 'dondurma' şıkkı hiç mi çıkmadı karşına? Bakkal amcaya 'ayskrim' mi diyorsun. Diyelim ki ilkinde sözlüğe baktın. İkinci akşam, üçüncü akşam da mı öğrenemedin? Belli ki bize değil. E İngilizlerin de umurunda olmayacağına göre... Havan kime?" ifadesini kullandı.

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