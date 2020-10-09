T24 LogoT24 Logo
Magazin

Ahmet Hakan: Şevval Şahin'in konuşmalarını iki kez izledim, kendimi “Öğlenleri lunch’a giderim” derken yakaladım

Ahmet Hakan - Şevval Şahin

09 Ekim 2020 09:13

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin'in röportajındaki “Buradan çıkınca lunch’a (öğle yemeğine) giderim. 8-9 gibi de akşam yemeği. Sonra benim binge eating mode’um (tıkanırcasına yemek yeme hali) oluyor. Netflix ve chill (dinlenirken) yaparken ice cream (dondurma), chips (cips), chocolate (çikolata) yiyorum. Junk food (abur cubur) hepsi var." konuşmasını köşesine taşıdı.

Hakan, "Şevval Şahin adlı kızımızın konuşmalarını iki kez izledim. Ve bir anda kendimi 'Öğlenleri lunch’a giderim' derken yakaladım." ifadesini kullandı. 

Yazının devamı için tıklayın

Şahin'in konuşması sosyal medyada eleştirilmişti. 

ETİKETLER

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın YönetmeniAhmet HakanŞevval Şahinkonuşmaöğlenlunch
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24