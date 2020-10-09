Ahmet Hakan: Şevval Şahin'in konuşmalarını iki kez izledim, kendimi “Öğlenleri lunch’a giderim” derken yakaladım

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin'in röportajındaki “Buradan çıkınca lunch’a (öğle yemeğine) giderim. 8-9 gibi de akşam yemeği. Sonra benim binge eating mode’um (tıkanırcasına yemek yeme hali) oluyor. Netflix ve chill (dinlenirken) yaparken ice cream (dondurma), chips (cips), chocolate (çikolata) yiyorum. Junk food (abur cubur) hepsi var." konuşmasını köşesine taşıdı.

Hakan, "Şevval Şahin adlı kızımızın konuşmalarını iki kez izledim. Ve bir anda kendimi 'Öğlenleri lunch’a giderim' derken yakaladım." ifadesini kullandı.

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Şahin'in konuşması sosyal medyada eleştirilmişti.