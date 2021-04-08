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Kod-29 ile işten atılan Migros işçilerinin eylemine polis müdahalesi

08 Nisan 2021 16:04

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde Migros'ta depo işçisi olarak çalışan ve Kod-29 ile işten çıkarılan işçiler, patronları Tuncay Özilhan'ın İstanbul Beykoz'daki villasının önünde yine eylem yaptı. Olay yerine gelen polisler işçilere sert müdahalede bulundu ve gözaltına aldı.

İşçiler gözaltına alınırken "Çaldığınız her şeyi geri alacağız. Korkun yine geleceğiz, yine" diye tepki gösterdi.

İşçilerin bağlı bulunduğu DGD-SEN sendikası ise Twitter hesabından bazı fotoğraflar paylaşarak, gözaltına alınan bazı işçilerin daha sonrasında işkenceye maruz kaldığını iddia etti.

Tıklayın: Migros işçileri, Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan'ın evinin önünde gözaltına alındı

Tıklayın: Eylemdeki Migros işçileri, polis müdahalesinin ardından gözaltına alındı

 

 

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