Eylemdeki Migros işçileri, polis müdahalesinin ardından gözaltına alındı

Sendikalı oldukları gerekçesiyle önce ücretsiz izne çıkarılıp ardından Kod 29 ile işten atıldıkları iddia edilen Migros işçilerinin eylemine polis müdahale etti, işçiler gözaltına alındı. Gözaltı sayısının 17 olduğu belirtildi.

Birgün'de yer alan habere göre, DGD-Sen'de örgütlendikten sonra ücretsiz izne çıkarılan ardından da Kod 29 ile işten atılan işçiler, Migros’un yönetim kurulu başkanı Tuncay Özilhan’ın İstanbul Beykoz’da bulunan villası önünde eylem yapmak istedi. İşçiler, çok sayıda çevik kuvvet polisinin etraflarını çevirmesinin ardından gözaltına alındı.