Migros işçileri, Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan'ın evinin önünde gözaltına alındı

Migros'un Kocaeli Çayırova deposunda çalışırken Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası'nda (DGD-Sen) örgütlendikten sonra ücretsiz izne çıkarılan ardından da Kod 29 ile işine son verilen işçiler, Migros'un Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özhilhan'ın İstanbul Beykoz'da bulunan evinin önünde eylem yapmak istedi.

'İşçiler açken Tucay Özilhan'a huzur yok' yazılı pankart taşıyan işçiler, gözaltına alındı. DGD-Sen Twitter hesabından gözaltına alınan işçilerin görüntülerini paylaştı. Sendika 17 işçinin gözaltına alındığı bilgisini verdi.

Us-Grup'tan yapılan açıklamada ise, şirkete yönelik gerçek dışı algı yaratılmaya çalışıldığını belirterek, "Bu kişilerin tüm uyarılara rağmen gerçek dışı karalama çalışmalarını sürdürmeleri nedeniyle gerek Us-Grup Lojistik Taşımacılık Paketleme ve Temizlik Hizmetleri, gerekse hizmet verilen şirket tarafından Savcılığa suç duyurusunda bulunularak süreç yargıya taşınmıştır." ifadelerini kullandı.

Us-Grup açıklaması: İşçi sağlığı ve çalışma koşulları tamamen güven altındadır

Şirketten yapılan açıklama şu şekilde: "Us-Grup Lojistik Taşımacılık Paketleme ve Temizlik Hizmetlerinin 5.000 çalışanı bulunmaktadır. 741 çalışan ile huzuru ve güvenli bir ortamda Migros Dağıtım Merkezi anahtar teslim usulü olarak işletilmektedir. Son dönemde gündeme gelen şirketimize yönelik haksız ve gerçekdışı söylemleri takip ediyoruz ve devam eden mesnetsiz eylemler nedeniyle daha önce yaptığımız açıklamayı üzülerek tekrar etmek zorunda kalıyoruz.



Gebze Dağıtım Merkezinde görevli 22 kişi, iş ve çalışma düzenini bozucu ve etik iş anlayışına uymayan hareketlerde bulunmaları ve tüm uyarılara rağmen bu tutumlarını sürdürmeleri sebebiyle, işten çıkarılmak zorunda kalınmıştır. Sürecin başından beri mağdur olmamaları için bu kişilere arabulucular aracılığı ile her türlü iyi niyetli yaklaşımda bulunulmuş ancak her seferinde sürecin tarafı olmayan kişilerin kasıtlı yönlendirmeleri sonucu olumlu neticeye varılamamıştır. Mağdur olduklarını ifade ederek, eylemlerini sürdüren bu kişilere tekrar belirtmek isteriz ki, her türlü yasal kıdem ve ihbar tazminatları için resmi Arabulucu’ya müracat etmeleri gerekmektedir.



Yine bu kişiler, Gebze Dağıtım Merkezinde değil, hizmet verdiğimiz şirketin mağazalarında da kasa işlemlerini yavaşlatacak ve sosyal mesafe kurallarını hiçe sayacak şekilde çeşitli eylemler yapmaktadırlar. Alınan her türlü tedbir ve önlemleri yok sayarak, tacizden, hijyen şartlarına kadar birçok konuda tamamen kurgu yaratıp sayısız iftirada bulunarak, gerçek dışı bir algı yaratmaya çalışmaktadırlar.



Öne sürülen konularla ilgili, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bu bakanlığa bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği yetkilileri ve Kaymakamlık tarafından Gebze Dağıtım Merkezi; çalışma ortamı, işçi sağlığı ve ürün güvenliği gibi tüm boyutlarıyla baştan sona denetlenmiştir. İşçi sağlığı ve çalışma koşulları tamamen güven altındadır.

Bu kişilerin tüm uyarılara rağmen gerçek dışı karalama çalışmalarını sürdürmeleri nedeniyle gerek Us-Grup Lojistik Taşımacılık Paketleme ve Temizlik Hizmetleri, gerekse hizmet verilen şirket tarafından Savcılığa suç duyurusunda bulunularak süreç yargıya taşınmıştır. Bu kişilerin haklı sebeplerle iş akdi feshedilmiş olmasına rağmen, süregelen iyi niyetli yaklaşımlarımızın sonucu olarak bir an önce kıdem ve ihbar tazminatları dahil tüm yasal haklarını almaları için resmi Arabulucu’ya veya Us-Grup’a başvurmaları gerekmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla"