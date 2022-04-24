Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği vatandaş: Dün genel başkan evime geldikten sonra kaymakamlık tarafından elektriğim açıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’nın Keçiören ilçesinde ziyaret ettiği, elektriği kesilen Güllü Demir isimli vatandaşın "Dün genel başkan evime geldikten sonra kaymakamlık tarafından elektriğim açıldı" dediği videoyu paylaştı ve "Karanlıktaki yoksulların elektriğini açacaksanız hepsini ziyaret ederim; ödeyin yoksulun faturalarını utanmazlar!" dedi.

"Beşli çetenin bakanı önce 'evimin elektriği kesik değilmiş' algısına girişti" diyen Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoya şu notu düştü;

"Sonra bu operasyon ortaya çıktı. Saraya çağrımdır! Karanlıktaki yoksulların elektriğini ziyaretimle açacaksanız; Allah’a yemin olsun ki hepsini ziyaret ederim… Ödeyin yoksulun faturalarını utanmazlar!"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bugün yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu için "Dün gittiğiniz evde yapılan tespitler ve abonelik kayıtlarına göre ilgili abonenin 23.04.2022 itibariyle borcundan dolayı elektriğinin kesik olmadığı tespit edilmiştir" dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Dönmez'e istifa çağrısı

Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya üzerinden Bakan Dönmez'e yanıt vererek, "Erdoğan’ın enerji bakanı budur. Beceriksiz, yalancı, kelime cambazı. Ey bakan, bu yazdığın yalansa, hemen istifa edecek misin? Sizi gidi algıcılar sizi. Beşli çete milleti soymaya devam etsin diye her şeyi yaparsınız. Soydurmayacağım!" dedi.

Tartışmaların ardından açıklama yapan Güllü Demir'in videosunu CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu paylaştı. Demir, elektriğinin bu sabah saatlerinde açıldığını söyledi.

Demir, 20 gün önce elektriğinin kesik olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Dün Sayın Genel Başkan evime geldikten sonra bugün Kaymakamlık tarafından elektriğim açıldı, saat 9-10 civarlarında. Kaymakamlık tarafından arandım. Allah razı olsun aradılar beni. Daha sonra evime bir kişi geldi. Kaymakamlık tarafından gelindiğini, evimi ziyaret ettiler, baktılar. Ondan sonra yardım edileceğini ve benim kişisel bilgilerimi istediler. Hepsini de verdim. Genel Başkan ve bana yardımda bulunan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Genel Başkan sayesinde benim elektriğim açıldı ve çok şükür karanlığıma aydınlık geldi. Allah hepsinden de razı olsun. Kaymakam Beyden de Allah razı olsun, onun sayesinde de bugün elektriğim açıldı benim.”

Kılıçdaroğlu, Demir'in açıklamasını, "Beşli çetenin bakanı önce "evimin elektriği kesik değilmiş" algısına girişti, sonra bu operasyon ortaya çıktı. Saraya çağrımdır! Karanlıktaki yoksulların elektriğini ziyaretimle açacaksanız; Allah’a yemin olsun ki hepsini ziyaret ederim… Ödeyin yoksulun faturalarını utanmazlar!" sözleriyle paylaştı.

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ANKA'da yer alan bilgiye göre, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, elektriği kesik olduğu için dün Ankara’da ziyaret ettiği Güllü Demir’in, dünkü ziyaretin ardından Keçiören kaymakamlığının bugün elektrikleri açtırdığını açıklaması üzerine CHP Genel Merkezinden sosyal medya paylaşımı geldi.

CHP Genel Merkezi’nin sosyal medya hesabından, “Fatura borcu duruyorken, kaymakamlık elektriği açıyor. Demek ki devlet isterse oluyormuş. Hadi şimdi tüm elektriğini kestiğiniz insanların elektriğini açın. Bitecek bu neoliberal düzeniniz, devlet devlet olacak yeniden. Beşli çetenizle birlikte tarihin çöplüğüne atılacaksınız” notuyla video paylaşıldı.

Videoda bir vatandaşın telefon ile Ankara’daki elektrik dağıtım şirketi olan EnerjiSA çağrı merkezini arayarak borç sorgulaması yaptığı ve arayan kişinin abone numarasına ait ödenmeyen 4 faturada toplam 651 lira 38 kuruş borcu bulunduğu bildiriliyor.