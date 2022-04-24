Kılıçdaroğlu: Farkına varmak hepimizin sorumluluğudur; direneceğiz, duyacaklar!

Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoda vatandaş şu ifadeleri kullandı;

"Üç aydır benim çocuğum okula gidemiyor. Niye gidemiyor, beslenmesini alamıyorum. Okula gidiyor, ister istemez masrafı oluyor, hiçbir şeyini alamıyorum. Yani şöyle söyleyeyim, kendim bir yana bir de benim gibi çoğu insanlar da var elektriği kesilen. Ben devletin artık bizlere yönelmesini istiyorum, başka hiçbir şey değil. Dışarıdan gelenler kadar bizim de değerimiz olsun çünkü niye vatana evlat yetiştiriyoruz biz. Bas bas bağırıyordu; 'en az 3 çocuk, dört çocuk...' Benim 3-4 tane çocuğum var ama ben hiçbir şekilde çocuğuma hiçbir şey göremiyorum. Gerçekten çok koyu bir AK Partili olarak ben açık açık bunu söylüyorum yani. Benim çocuklarımın ihtiyacı var, benim evimin ihtiyacı var. Ben çocuklarımla soğukta oturuyorum. Artık sesimizi duymalarını istiyorum. Şu karanlıktan çıkıp da bir aydınlığa girmek istiyoruz. Bir karanlıktan çıktım diğer karanlığa girdim. Artık bizim karanlığımızı aydınlatsınlar. Başka hiçbir şey istemiyorum."