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Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: 251 kişinin katili olan darbecinin kardeşini büyükelçi tayin etmedin mi?

“Bu aklı size kim veriyor?”

07 Nisan 2021 16:09

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'emekli amiraller bildirisi' üzerine grup toplantısında söylediği  "Çok açık net söylüyorum, şu anda bu emekli generallerin merkezinde CHP’nin kendisi vardır. 104’ün içinde CHP üyesi olanlar vardır" sözlerine yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından "Seni gidi algıcı seni!" ifadeleriyle bir video paylaşan Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin yönetim merkezi olduğu belirtilen Akıncı Üssü davasında tutuklu olarak  yargılanan  eski Tümgeneral Mehmet Dişli'nin abisi Şaban Dişli'ye göndermede bulunarak, "Neymiş efendim, bazı imzacı emekli amirallerin eşleri, kardeşleri CHP’liymiş. Şu zekâya bak Allah aşkına. Bu aklı size kim veriyor? Eğer sen darbeci akrabası arıyorsan ben sana söyleyeyim, 251 kişinin katili olan darbecinin kardeşini büyükelçi tayin etmedin mi? Siz şehitlere bile saygı duymuyorsunuz. İstiyorsan şehit ailelerine soralım ne diyecek?" diye konuştu. 

Şaban Dişli, 2018 yılında Türkiye'nin Hollanda Büyükelçisi olarak atanmıştı. 

TIKLAYIN - Şaban Dişli, Türkiye'nin Hollanda Büyükelçisi oldu

TIKLAYIN - Erdoğan: Bu emekli amiraller ne yazık ki talimatı kendi başkomutanları Kılıçdaroğlu’ndan alıyor

 

Kemal KılıçdaroğluCumhurbaşkanı Erdoğanemekli amiraller bidiris

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