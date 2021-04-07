Erdoğan: Bu emekli amiraller ne yazık ki talimatı kendi başkomutanları Kılıçdaroğlu’ndan alıyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 103 emekli amiralin bildirisinin "buram buram" darbe iması koktuğunu belirtti. Erdoğan, emekli amirallerin merkezinde CHP'nin olduğunu söyleyerek, "Bu emekli amiraller ne yazık ki talimatı kendi başkomutanları Kılıçdaroğlu’ndan alıyor" dedi.

Erdoğan, partisinin grup toplantısında 1 saat 45 dakika konuştu. Partisinin 19 yıllık icraatlarını sıralayan Erdoğan Kanal İstanbul projesinin temelini de yaz aylarında atacaklarını açıkladı. Erdoğan projeye ilişkin olarak, "Kanal İstanbul bölge için yeni bir nefes borusu olacaktır. İstesiniz de istemezseniz de Kanal İstanbul’a başlıyoruz, yapacağız, milletimizin emrine amade edeceğiz. Buyrun şimdi size Kanal İstanbul." ifadesini kullandı.

"Türkiye’nin 19 yıl önceki halini yaşı 35-40’ın altındaki vatandaşlarımız pek hatırlamaz"

Erdoğan, "Yeni anayasa hazırlıkları sürecinde de Meclis'e önemli görevler düşecek. Türkiye’nin 19 yıl önceki halini yaşı 35-40’ın altındaki vatandaşlarımız pek hatırlamaz. Hükûmete geldiğimizde demokrasiden kalkınmaya kadar her alanda yokluk, yoksulluk, yasaklar ve zulüm arenası haline getirilmiş bir ülke devraldık. Bunun için eski Türkiye ile bugünkü Türkiye’nin mukayesesini milletle paylaşmamız gerek. AK Parti iktidara geldiğinde CHP Genel Başkanı heralde 50’li yaşlarındaydı. Gittiği yollar, gördüğü binalar aynı mı? Ülkenin vizyonu aynı mı? Bir günden bir güne, ‘Tamam pek çok eksik ve hatta yanlış var ama memlekete şöyle iyi bir şey yapıldı’ dediğini duymadık. CHP ve şürekâsı yarısı yalan yarısı yanlış bir sürü iddia ortaya atıyorlar. Kendisi İzmir milletvekili. İzmir’e bir bak ya bu iktidar ne yaptı?" diye konuştu.

"Darbecinin emeklisinin muvazzafının olmayacağını bilmeyecek kadar bunlar cahil"

Erdoğan şu değerlendirmeleri yaptı.

"Bir grup emekli amiralin buram buram darbe iması kokan açıklamalarını ekonomiyle ilgilendirerek, gündem saptırma olarak aklamaya çalışacak kadar şirazesinden koptu. Darbecinin emeklisinin muvazzafının olmayacağını bilmeyecek kadar bunlar cahil. Yoksa sinsilik mi? Bizi, herkesi terörist herkesi darbeci ilan etmekle suçluyorlar. Tabii kendileri teröristlerle al takke ver külah ilişkisi içinde oldukları için terörist dememizden rahatsız oluyorlar.

Çıkmış bunlardan bir tanesi Suriye’nin sınırında yerleşik durumlar olabilir diyecek kadar şirazesini kaybetmiş. Yine kendileri tüm hayatları boyunca iktidarı darbe ve vesayet gölgesinde aradıkları için darbeciye darbeci dememizden huzursuzluk duyuyorlar. Güya kendilerince bir taşla iki kuş vurmaya çalışıyorlar. Ülkemizi güven ve istikrar yerine kaos iklimine yönlendirmeye çalışıyor.

"Şu anda emekli generallerin merkezinde CHP’nin kendisi var"

Türkiye daha 15 Temmuz acısının yaralarını saramamışken bir grup emekli askerin aslı astarı olmayan meseleler üzerinden milli iradeyi, ülkenin seçilmiş yönetimini tehdit etmelerini küçümseyen darbecinin ta kendisidir. Şu anda emekli generallerin merkezinde CHP’nin kendisi var. 104'ün içinde CHP üyesi olanlar var, araştırmalar devam ediyor.

Hadi 15 Temmuz'da tankların arasından sıvışıp, milletin verdiği mücadeleyi televizyondan seyretmiş olabilirsin; ama bundan sonra yemezler, bundan sonra hesabını çok ağır vereceksiniz.

Siz kaçacaksınız biz kovalayacağız. Darbe heveslilerini bu derece hararetli bir şekilde savunmanıza asla millet müsaade etmez, biz de. Demek ki mesele korkaklık, geçmişten utanmak değilmiş. Oturduğu koltuğa mide bulandırıcı kaset kumpasıyla getirilen bu zata diyet olarak darbecilerin sözcülüğü vazifesinin tebliğ edildiği anlaşılıyor.Aksi takdirde akıl sahibi hiçbir siyasetçi doğrudan kendi varlığını hedef alan, antidemokratik bir girişim karşısında böyle bir tavır içine giremez. Kendi iktidarını milletin felaketinde gören bu habis zihniyeti en az teröristler, darbeciler kadar tehlikeli görüyoruz.

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Sağlık Bakanı'nın atılacak tırnağı olsan ne âlâ, değilsin

Kılıçdaroğlu dün hızını alamayıp işi salgınla mücadele en önemli referans kaynağımız olan, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’na saldırmaya kadar vardırdı. Vah zavallı. Biz salgınla mücadeleyi siyaset üstü, 84 milyonun tamamının sağlığını ilgilendiren milli bir mesele olarak görüyoruz. Bilim Kurulu’na bugüne kadar verdikleri hizmetler için kendilerine teşekkür ediyorum. Bilim Kurulu başta olmak üzere sağlıkta ölen nice kardeşlerimiz oldu. Bunlarla ilgili Bay Kemal senin derdin oldu mu? Kılıçdaroğlu’nun bir dakikalık şov uğruna bunca emeği silip atmasının bilimin konuşulması, gereken yerde bilimi ayaklar altına almasının takdirini sağlık çalışanları ve milletimize bırakıyorum.

Bununla da kalmayıp tabii sağlık Bakanımıza da bindiriyor. Atılacak tırnağı olsan ne âlâ değilsin. O kadar zavallısın. Sizin örnek gösterecek bir hizmetiniz, dikili bir ağacınız dahi yok.

"CHP Genel Başkanı batmış bir Türkiye fotoğrafı çizmeye çalışıyor"

İstanbul'da ne yaptıysak şimdi onları sahiplenmeye çalışıyorlar. CHP Genel Başkanı da çoğu kurgu olduğu belli, batmış bir Türkiye fotoğrafı çizmeye çalışıyor.

Bunlar Türkiye işgal edilse keyifle kadeh kaldıracak kadar kendi ülkelerinden nefret eder hale gelmiştir. Türkiye iflas etse kalkıp göbek atacak kadar kendi halkından nefret eder hale gelmiştir. Bunlar ülkede çıkacak her türlü kaosu dört gözle bekler hale gelmiştir.

Bunlar insanlar hastaneye gidemedikleri için sokakta kıvranarak ölse, destek alamadıklar için evlerine sefalete mahkûm olsa yaşasın bize iktidar yolu açılıyor diye birbirlerini tebrik edecek hale gelmiştir.

"Ecevit döneminde o daktilolar neden atıldı acaba?"

Ecevit döneminde o daktilolar neden atıldı acaba? Bunun muhasebesini yap. Sana yakışır. İşsizler ordusu niye vardı acaba? Kendi kendilerini gaza getirerek yalanlar ve çarpıtmalar üzerine kurulu bir Türkiye fotoğrafı çizmek için yırtınıyorlar. Türkiye böyle bir siyaset anlayışını, böyle bir rekabeti hak etmiyor.

Bu ülkede tenceresini kaynatmakta zorlanan her vatandaşımızın derdine bugün de yarın da yine biz derman olacağız. Geleceğine tereddütle bakan her vatandaşımızın sıkıntısına biz çözüm bulacağız. Bu ülkede ekmek teknesini çevirmekte zorlanan esnafımızın önünü biz açacağız. Bu ülkede tek bir insanımızın kendini sahipsiz hissetmemesi için sosyal destek mekanizmalarını biz işleteceğiz. Biz bunları sadece vaat olarak değil, söylediğimiz her sözün arkasında 19 yıl müktesebat var.

"Yalanın en etkili panzehiri hakikattir"

Yalanın en etkili panzehiri hakikattir. İftiranın en etkili panzehiri de hukuktur. Bu anlayışla, şimdi sizlerin huzurunda milletimize, ülkemizi son 19 yılda nereden nereye getirdiğimizi, özetle de olsa tekrar hatırlatmak istiyorum. Bu defa, güncel tartışmalara daha iyi ışık tutması bakımından, makroekonomiyle başlayarak hizmetlerimizi anlatacağım.

Türkiye ekonomisi 2002 yılı öncesi dönemde; yüksek kamu açığı, yüksek enflasyon, zayıf bankacılık sektörü, kırılgan sanayi altyapısı ve yenilikçi faaliyetlerden mahrum bir reel sektöre sahipti. Ülkemize hakim olan bu dinamikler, siyasi dalgalanmalarla birleşerek, istikrarsız ve sağlıksız ekonomik bir yapıyı besleyip büyütüyordu. Türkiye’nin asırlık kalkınma gayretleri, işte bu sebeple derin yaralar alıyor, bir türlü istediğimiz atılımları gösteremiyorduk.

"Türkiye ekonomisi, şoklara karşı önemli ölçüde dayanıklılık kazanmıştır"

Bugün geldiğimiz noktadaysa, en kısa sürede çözmekte kararlı olduğumuz kimi sıkıntılarımıza rağmen, karşımızda bambaşka bir resim vardır. Her şeyden önce Türkiye ekonomisi, şoklara karşı önemli ölçüde dayanıklılık kazanmıştır, güç kazanmıştır. Küresel çapta meydana gelen krizleri dahi, daha az hasarla ve daha kısa sürede atlatma kabiliyetine kavuşmuştur. Güçlü sanayi altyapımız ve yenilik yapma kabiliyetimizle pek çok gelişmekte olan ülkeyi geride bıraktık, gelişmiş ülkelerle rekabete başladık.

"Enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız"

Göreve geldiğimizde Türkiye ekonomisi, satın alma gücü paritesine göre dünyada 18’inci sıradayken, artık 13’üncü sırada bulunuyor. Milli gelirimizi, döviz kurundaki ekonomik temeli olmayan dalgalanmalara rağmen, 238 milyar dolardan 3 katlık bir artışla 717 milyar dolara yükselttik. Sağlanan ekonomik istikrar ve iyileşen yatırım ortamı sayesinde, özel sektör sabit sermaye yatırımlarının milli gelirimize oranı yüzde 14,8’den yüzde 22,6’ya yükseldi. Tüketici enflasyonunu, 2002 yılındaki yüzde 29,7 seviyesinden yüzde 6,2’e geriletmiştik. Son dönemde bir miktar artış gösteren enflasyonu, yeniden tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız.

Disiplinli maliye politikalarından taviz vermeyerek, bütçenin kalitesini önemli ölçüde iyileştirdik. Merkezi yönetim bütçe açığının milli gelire oranını, 2002’deki yüzde 11,1 seviyesinden, 2020 yılında, hem de salgına rağmen yüzde 3,4’e gerilettik. Bu oran, dünya genelinde geçen sene yüzde 11,8 olarak gerçekleşti.

Faiz açıklaması

Aynı şekilde, 2002’de bütçemizden faiz ödemelerine ayrılan pay yüzde 43,2 iken, bu oranı da geçen sene yüzde 11,1’e düşürdük. Bir başka ifadeyle, 2002 yılında toplanan her 100 liralık verginin 87 lirası faize giderken, 2020 yılında bu rakam 16 liraya indi. İnşallah faizleri de tek haneli rakamlara indirerek, bu rakamı çok daha azaltacağız. Bütçede sağladığımız mali disiplin, borçlanma rakamlarına da yansıdı. Avrupa Birliği tanımlı brüt genel yönetim borç stokumuzun milli gelirimize oranı yüzde 71,5 iken, yüzde 39,5 seviyesine geriledi.

Bankacılık sektörü

Bankacılık sektörüne de özel bir parantez açmak istiyorum. 2002 yılında bankacılık sektörü, reel sektörü desteklemek bir yana, sağlıksız yapısıyla ekonominin üzerinde ciddi bir yüke dönüşmüştü. Bugünse bankacılık sektörümüz, finansmana erişimin kesintisiz devamını sağlayarak, büyüme ve kalkınmamızı destekleyen bir konumda bulunuyor. Sektörün 2002 yılı sonunda yüzde 17,5 seviyesinde olan takipteki alacak oranı, bu yılın Şubat ayı itibarıyla yüzde 4 seviyesindedir. Aynı dönemler arasında sektörün özkaynakları 23,3 milyar liradan 780 milyar liraya yükselmiştir. Bankacılık sektörünün döviz pozisyon açığı olmadığı gibi, yaklaşık 6 milyar dolar fazlası mevcuttur.

Uyguladığımız ürün ve pazar çeşitlendirme politikaları sayesinde, küresel değer zincirlerine önemli ölçüde entegre olduk. Böylece ihracatımız, 2002 yılındaki 36 milyar dolar seviyesinden 170 milyar dolar seviyesine çıktı. 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptığımız ürün sayısını 9’dan 39’a, ihracatçı sayımızı yaklaşık 3 kat artışla 90 bine yükselttik. İhracatımız bu yılın ocak ayında yüzde 2,5; şubat ayında yüzde 9,5’luk; mart ayında yüzde 16,3’lük artış göstererek yükseliş eğilimini sürdürüyor. Mart ayı, yaklaşık 19 milyar dolarlık ihracat rakamıyla, tüm zamanların rekorunu kırdığımız bir dönem oldu. Bu yılın ilk çeyreğinde ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 82’ye ulaşarak, cari açığımızın azaltılmasına önemli bir katkıda bulundu.

"Kılıçdaroğlu kürsüde rakam vererek esnaf ve zanaatkâlarını kışkırtmaya çalıştı"

Dün Kılıçdaroğlu kürsüde rakam vererek esnaf ve zanaatkâları kışkırtmaya çalıştı. Geçtiğimiz yıl 99 bin 588 esnafımızın işini terk ettiğini söyledi Kılıçdaroğlu. Hakikati ifade etmiyor. Aynı dönemde 365 bin 533 esnaf tescil yaptırmış yani işe başlama bildiriminde bulunmuştur. Ya Kılıçdaroğlu ne zaman doğruyu konuşacaksın ya?

"Kılıçdaroğlu'nu yalancı ve provokatör ilan etmekten başka çaremiz kalmıyor"

Esnafımızın derdinini dile getirmek başka bir şeydir, rakamları eğip bükerek kışkırtıcılık yapmak başka şeydir. Şayet bu zat her iki rakamı birlikte telaffuz etmiş olsa saygı duyardım. Birini söyleyip diğerini gizleyince kendisini yalancı ve provokatör ilan etmekten başka çaremiz kalmıyor.

Makro ekonomik göstergelerde geldiğimiz nokta önemli bir başarıya işaret ediyor. Ancak biz bunu yeterli görmüyoruz. Bir süre önce açıkladığımız ekonomi reform paketi makro göstergelerden yapısal politikalara varıncaya kadar başarı hikâyesini daha yükseğe çıkartacak unsurlar içeriyor. Sanayiciden esnafa, öğrenciden emekliye yönelik somut politikaları hayata geçireceğiz.

Kasım 2002 seçimlerinin ardından ülkenin yönetimini devraldığımızda, milletimize Türkiye’yi eğitim, sağlık, adalet ve güvenlik üzerinde kalkındıracağımızın sözünü vermiştik.

Hamdolsun, bu başlıklarla birlikte her alanda ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkartacak icraatlar gerçekleştirdik. Eğitime ayrılan bütçeyi, 20 kattan fazla artırarak, yükseköğrenimle birlikte 212 milyar liraya yükselttik.

Okullarımızdaki derslik sayısını 2002 yılından bugüne 343 binden 600 bine çıkardık. Yine okullarımızdaki laboratuvar sayısını 22 binden 55 bine; kütüphane sayısını 14 binden 29 bine; dijital kütüphane sayısını 3 binin üzerine; spor salonu sayısını ise 2 bin 791’den 11 bin 749’a ulaştırdık. Son 18 yılda toplam 693 bin öğretmenimizin atamasını gerçekleştirerek, bu alandaki eksikleri önemli ölçüde tamamladık. Eğitimi, bilimsel bir anlayışla 4+4+4 şeklinde kademelere bölerek, zorunlu eğitimi 12 yıla çıkardık. Üniversiteye girişteki okul katkı puanlarını, yıllardır bir istismar aracı olarak kullanılan üniversite harçlarını kaldırdık, üniversiteye girişteki katsayı farklılıklarını giderdik. Maarif Vakfımız kanalıyla bugün 43 ülkede 338 okul, 1 üniversite, 1 eğitim merkezi ve 41 yurtla eğitim-öğretim veriyoruz.

"Akademik personel sayımızda Almanya'dan filan çok öndeyiz"

Hükûmete geldiğimizde 76 olan üniversite sayımız bugün 207’ye, akademik personel sayımız 70 binden 178 binin üzerine ve 1,5 milyon olan üniversite öğrencisi sayımız da 8 milyonun üzerine çıktı. Bugün dünyanın birçok farklı ülkesinden 200 bin öğrenci ülkemiz üniversitelerinde öğrenim görüyor. Gençlik merkezlerimizin sayısını 9’dan 364’e çıkartarak, ülkemizin her köşesinde bu hizmetin verilebilmesini sağladık. Yükseköğrenim yurt yatak kapasitemizi 182 binden 700 bine ulaştırdık. Kredi veya burs ödemelerinin aylık tutarını, lisans öğrencilerinde 45 liradan 650 liraya, yüksek lisans öğrencilerinde 1.300 liraya, doktora öğrencilerinde 1.950 liraya çıkardık.

Akademik personel sayımız, Almanya'dan filan çok öndeyiz, 1.5 milyon olan üniversite öğrenci sayımız da 8 milyonun üzerine çıkmıştır.

"45 günde Atatürk Havalimanı'ndaki acil durum hastanesini yaptık"

Sağlıkta hastane yatak sayımızı 253 binin üzerine çıkardık. Sağlık çalışanı sayımızı 1 milyon 177 bine yükselttik. Bunlar ne yapar Adana’da pazar yerini hastane diye, sahra da demiyorlar. Senin ona asla ve asla gücün yetmez. O bizim şanımızdandır. Biz 45 günde Atatürk Havalimanı'ndaki acil durum hastanesini yaptık. Aynı şekilde Sancaktepe'de yaptık. Bunların içinde oda sayısı ve ameliyatler.. Her birinde 18 ameliyathane var.

Biz dünyaya örnek olduk. Anacığım hastalandığı zaman, sabah namazından sonra Okmeydanı SSK’dan numara alırdım. Aynı hastanede dava arkadaşımın doğum esnasında ölen eşi ve çocuğunu rehin alındı. Bunları bu ülkede yaşadık, Bay Kemal senin SSK Müdürü olduğun dönemdi. Dava arkadaşlarım bunları tek tek anlatmalı.

Sağlıkta, hastane yatak sayımızı 164 binden 253 binin üzerine, nitelikli yatak sayımızı 19 binden 162 bine, sağlık çalışanı sayımızı 378 binden 1 milyon 177 bine yükselttik. Ambulans başına düşen nüfus sayımız 107 binlerden 14 binlere indi. Hastanelerimizde 2002 yılında 58 olan MR sayısı bugün 940’a, 323 olan bilgisayarlı tomografi sayısı 1.251’e ulaştı. Artık sağlık hizmetlerini ihtiyacı olan vatandaşlarımızın ayağına götürüyor, toplam 1 milyon 770 bin insanımıza evde sağlık hizmeti veriyoruz. Sağlıkta çıtayı gelişmiş ülkelerin bile üzerine çıkartarak, toplamda 22 bin 604 yatak kapasiteli 17 şehir hastanemizi milletimizin hizmetine sunduk. Halen 9 şehir hastanemizin inşası, 3’ünün ihalesi, 3’ünün de proje çalışmaları sürüyor. Sadece salgın döneminde 16 bin 159 yataklı sağlık tesisinin inşaatını tamamlayıp, milletimizin hizmetine verdik. Yerli ventilatörü geliştirip seri üretime geçerek, kendi ihtiyacımızı karşılama yanında 20 ülkeye de ihraç ettik. Salgın öncesinde test yapabilen laboratuvar sayımız 73 iken, salgın döneminde bu sayıyı 461’e çıkardık.

"Neyin ne olduğunu beğenmediğin Sağlık Bakanımız sana anlatır"

Eser ortada, gider şehir hastanelerini gezersin. Neyin ne olduğunu beğenmediğin Sağlık Bakanımız sana anlatır. Git, gez gör.

Sporda; atletizm pisti sayımızı 12’den 56’ya, yarı veya tam olimpik havuz sayımızı 46’dan 278’e, toplam spor tesisi sayımızı ise 1.575’den 3 bin 907’e çıkardık. Bugüne kadar 32 stadyumun yapımını tamamladık, 10 tanesinin inşası, 4 tanesinin de proje ve ihale çalışmaları devam ediyor. Faal sporcu sayımız 206 binden 3 milyon 623 bine, spor kulübü sayımız 6 binden 19 bine ulaştı. Sosyal hizmetlerde, 2002 yılında 2 milyar lira olan sosyal yardım tutarı, geçtiğimiz yıl 69 milyar lira olarak gerçekleşti.

"Vatandaşlarımızın hukuki güvencesini yükselttik"

Adalet sisteminin daha iyi hizmet verebilmesi için yargıda insan kaynakları kapasitesini güçlendirdik. İktidara geldiğimizde 9 bin 349 olan hâkim-savcı sayısı bugün 21 bin 630’a ve toplam adalet personel sayımız da 61 binden 168 binin üzerine çıktı. Son 18 yılda toplam 275 adalet hizmet binası inşa ederek, hem yargı mensuplarımızın çalışma şartlarını düzelttik, hem vatandaşlarımızın hizmet alma standartlarını iyileştirdik. Mahkeme kararlarındaki hataları asgariye indirmek ve temyiz sürecindeki yığılmayı önlemek için 15 yerde Bölge Adliye Mahkemesi, 8 yerde Bölge İdare Mahkemesi kurduk. Böylece Yargıtay ve Danıştay’ın iş yükünü azaltırken, uyuşmazlıkların daha hızlı ve etkin çözümüne imkân sağlayarak vatandaşlarımızın hukuki güvencesini yükselttik.

İçişlerinde; yerel yönetim mevzuatlarında yaptığımız düzenlemelerle, mahalli idare sistemimizi güçlendirdik. Mahalli idarelerimizi daha demokratik, şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir bir yapıya kavuşturarak, vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmelerini temin ettik. Muhtar maaşlarını 97 liradan 2 bin 445 liraya çıkartmak ve SGK primlerini ödemek suretiyle mali haklarını güçlendirdik. İçişleri Bakanlığımız bünyesinde kurduğumuz Muhtar Bilgi Sistemiyle, muhtarlarımızın taleplerinin merkezi olarak takibine imkân sağladık. Geçmişte muhtarların mühürlerini toplatarak tüm muhtarlıkların kapısına kilit vurmaya kalkanların, bugün yaptıkları muhtar edebiyatının ne kadar sahte olduğunu ise söylemeye bile gerek duymuyorum.

Emniyet Genel Müdürlüğümüzle, Jandarma Genel Komutanlığımızla, Sahil Güvenlik Komutanlığımızla, vatandaşlarımızın ülke topraklarının her karışında huzur ve güven içinde yaşamasını temin ediyoruz. Bu vesileyle, gece-gündüz demeden görevlerini fedakârca yürüten kahraman güvenlik güçlerimizin her birine şükranlarımı sunuyorum.

"Milletimizle birlikte biz de tüm kalbimizle darbecilerinden temizlenen TSK’nın yanındayız"

Milli savunmada; sınır ötesi harekâtlarımızla, DEAŞ ve PKK-YPG gibi terör örgütlerini çökerterek, ülkemizi güneyden kuşatmayı hedef alan terör koridorunu paramparça ettik. Sınırlarımızda huzuru, güveni ve dirliği hâkim kılmak için tüm gücümüzle mücadelemizi sürdürüyoruz. Buradan Genelkurmay Başkanından erine kadar, karasıyla, deniziyle, havasıyla, özel kuvvetleriyle ve diğer tüm birimleriyle, kahraman ordumuzun tüm mensuplarına sevgilerimi, saygılarımı, şükranlarımı gönderiyorum. Mavi vatanını korumak için aylardır denizlerde bayrağımızı dalgalandıran, hak ve menfaatlerimize göz dikenlere göz açtırmayan denizcilerimizi ayrıca selamlıyorum.

Kahraman ordumuzun tüm mensuplarına sevgilerimi saygılarımı iletiyorum. Milletimizle birlikte biz de tüm kalbimizle darbecilerinden temizlenen TSK’nın yanındayız.

Rabbime, bana böyle bir ordunun 'başkomutanı' sıfatını bahşettiği için binlerce kez hamdüsenalar ediyorum.

"Emekli amiraller ne yazık ki talimatı kendi başkomutanları Kılıçdaroğlu’ndan alıyor"

Tabii bu emekli amiraller dışında. Bu emekli amiraller ne yazık ki talimatı kendi başkomutanları Kılıçdaroğlu’ndan alıyor. Zaten orada onun imzası var. 15 Temmuz kaçtın Bakırköy’e gittin ama şimdi kaçacaksın kovalayacağız.

Ulaşım yatırımları

Ulaştırma en çok yatırım yaptığımız alanların başında geliyor. İktidara geldiğimiz günden bugüne ulaştırma projelerine toplam 932 milyar lira tutarında yatırım yaptık. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 100 kilometreden 28 bin 200 kilometreye, otoyol uzunluğumuzu 1.714 kilometreden 3 bin 523 kilometreye çıkardık.

Karayolu tünel sayımız 83’den 438 adete, karayolu tünel uzunluğumuz 50 kilometreden 595 kilometreye, köprü ve viyadük uzunluğumuz 311 kilometreden 701 kilometreye yükselttik. Osman Gazi, Yavuz Sultan Selim, Nissibi köprüleriyle, Avrasya, Ilgaz, Erkenek, Cankurtaran, Sabuncubeli, Ovit, tünelleriyle birlikte nice dev eserleri inşa ederek milletimizin istifadesine sunduk. Yine İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu, Ankara- Niğde Otoyolu ülkemize kazandırdığımız eserler arasındadır. Bir başka gurur abidesi projemiz olan Çanakkale 1915 Boğaz Köprüsünün de yer aldığı Kınalı-Tekirdağ Çanakkale-Savaştepe Otoyolu’nun yapımı devam ediyor.

Demiryollarında, toplam 1.213 kilometre uzunluğunda hızlı tren ağı inşa ettik. Mevcut altyapımızın tamamına yakınını ifade eden 11 bin 590 kilometre uzunluğundaki demiryollarımızı baştan sona yeniledik. İzmir’de İzban’ı, Ankara’da Başkentray’ı, İstanbul’da Gebze-Halkalı Banliyö Hattını, çeşitli şehirlerimizde pek çok metro projesini tamamlayıp hizmete sunduk. Havalimanı sayımızı 26’dan 30 ilaveyle 56’ya çıkardık. Dünyanın en büyükleri arasında yer alan İstanbul Havalimanının yıllık 90 milyon yolcu kapasiteli ilk etabını hizmete açtık. Yurt dışı uçuş noktamızı 60’dan 329’a, uçulan ülke sayısını 50’den 126’ya çıkardık. Salgın sonrası, hava taşımacılığı alanındaki ataklarımızı, inşallah hızlandırarak sürdüreceğiz.

Denizcilikte, tersane sayımızı 37’den 83’e, yat bağlama kapasitemizi 8 bin 500’den 18 bin 545’e yükselttik. Filyos ve Rize-İyidere Limanı ile Haliç, Tekirdağ ve Datça Yat Limanlarının yapımları sürüyor.

İnternet altyapısını adeta sıfırdan kurarak, 2002 yılında 3 bin olan geniş bant abone sayısını 85 milyona ve 23,3 milyon olan mobil telefon abone sayısını 84 milyona çıkardık. Yaklaşık 54 milyona ulaşan e-devlet kullanıcısıyla, pek çok kamu hizmetini internet üzerinden etkin bir şekilde veriyoruz.

Çevreyi korumak için, daha önce sadece 145 olan atıksu arıtma tesisi sayısını 8 kat artışla 1.170’e, yüzde 35 olan atıksu arıtma hizmeti verilen belediye nüfusu oranını ise yüzde 89’a çıkardık. TOKİ kanalıyla, yatırım değeri toplam 180 milyar lira olan bir milyonu aşkın konut ürettik. Yakında inşallah, bir milyonuncu konutumuzun anahtar teslim törenini gerçekleştireceğiz. Geçtiğimiz 9 yılda ülkemizde 2,5 milyon konutun dönüşümünü tamamladık, hâlihazırda 300 bin binadaki dönüşüm çalışmaları sürüyor. Şu anda 44 ilimizde 79 tarihi kent merkezimizi yeniliyor, 30’dan fazla sanayi alanımızı şehir dışına taşıyor, il merkezlerimize şehir otoparkları yapıyoruz. Ülke genelinde 45 ayrı projede 7 bin tarım köy konutunun yapımını tamamladık. Halen 78 ilimizde 52 milyon metrekarelik alanda 291 millet bahçesi kurarak, şehirlerimize nefes aldırıyoruz. Bugüne kadar 57 millet bahçesini tamamladık, bunlardan 35’ini hizmete aldık, 22’sinin açılışını da yakında yapacağız.

"209 milyon ağacımızı kurtardık"

Sıfır Atık Projesi ile sadece 3 yılda, 315 milyon kilovatsaat enerji, 345 milyon metreküp su ve 50 milyon varil petrolden tasarruf ettik. Geri dönüştürdüğümüz 17 milyon ton kullanılabilir atıkla ekonomimize 17 milyar lira katkı sağladık, tam 209 milyon ağacımızı kurtardık.

Tarımsal hasılamızı 37 milyar liradan 333 milyar liraya ulaştırdık. Tarım ürünleri ihracatımızı 2002 yılındaki 3,7 milyar dolar seviyesinden 19 milyar dolar sınırına getirdik. Sadece bu yıl, çiftçimize 24 milyar liralık destek vereceğiz. Son 18 yılda çiftçilerimize 160 milyar liraya yakın tarımsal destek ödemesi yaptık. Bizden önce toplam 450 bin hektar alanda arazi toplulaştırması yapılmışken, biz 8,2 milyon hektar alanda toplulaştırma çalışmaları gerçekleştirdik. Ovalarımızı koruma altına alarak, tarım faaliyetlerinin geleceğini güvenceye bağladık. Orman varlığımızı 20,8 milyon hektardan 22,9 milyon hektara, korunan alan sayımızı 175’ten 616’ya, tabiat parkı sayımızı 16’dan 250’ye yükselttik.

Aynı şekilde baraj sayımızı 276’dan 600 ilaveyle 876’ya, HES sayımızı 97’den 590 ilaveyle 687’ye, içmesuyu tesisi sayımızı 84’den 262 ilaveyle 346’ya, sulama tesisi sayımızı 1.764’den 1.457 ilaveyle 3 bin 221’e ulaştırdık. Son 18 yılda inşa ettiğimiz 262 adet yeni tesisle 45 milyon kişinin içme suyu ihtiyacını uzun vadeli olarak karşıladık. Daha önce 31 adet olan meteoroloji gözlem sistemi sayısını 2 bin 47’ye yükselterek, bu alanda da önemli bir atılım gerçekleştirdik.

"Her kriz alanında kalıcı çözüm bulunması için hem sahada hem de masada aktif şekilde çalışıyoruz"

Dışişlerinde; dünyanın dört bir yanındaki varlığımızı artırmak, ay yıldızlı bayrağımızı her yerde dalgalandırmak için temsilcilik ağımızı genişleterek, 163’ten 251’e çıkardık. Suriye’den Libya’ya, Doğu Akdeniz’den Ege’ye, Kıbrıs’tan Kabarağ’a kadar her kriz alanında kalıcı çözüm bulunması için hem sahada hem de masada aktif şekilde çalışıyoruz. Komşumuz Suriye’nin, toprak bütünlüğü ve milli birliği temelinde bir barış, güven, istikrar iklimine kavuşması için her türlü gayreti göstermeyi sürdürüyoruz.

Libya ile imzaladığımız güvenlik ve askeri işbirliği ile deniz yetki alanları mutabakatlarıyla, her iki ülkenin Akdeniz'deki doğal kaynaklar üzerinde var olan haklarını garanti altına aldık. Azerbaycan topraklarının bir kısmı ile Dağlık Karabağ’da 30 yıldır süren işgali sona erdirmek için mücadele eden kardeşlerimizin yanında yer alarak, kazandıkları zafere destek olduk.

Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, İran, Orta Asya ülkeleri, Arap dünyası gibi yakın ilişki içinde olduğumuz yerler başta olmak üzere, herkesle hak ve adalet zemininde ilişkilerimizi geliştirme kararlılığı içindeyiz.

Sanayide, üretimde çarklarının kesintisiz çalışması için her türlü gayreti gösteriyoruz. Salgın döneminde, girişimcilerimizin ve emekçilerimizin gayretleriyle, belirsizliği hızla atlatarak üretimini artıran nadir ülkelerden biri olduk. Bu başarının etkisi imalat sanayi istihdamında da ortaya çıkmaya başladı. Toplam imalat sanayi istihdamı, Ocak 2021 itibarıyla, bir önceki yılın aynı ayına göre 346 bin ilaveyle yüzde 9,2 oranında artış gösterdi. Yatırım tarafında ise 2020 yılında düzenlediğimiz teşvik belgesi adedi, bir önceki yıla göre yüzde 86 artışla 10 bin 505’e çıktı. Bu yatırımlarla öngörülen sabit yatırım tutarı 238 milyar lira, istihdam da 305 bin kişidir.

"Ülkemizde hâlâ devletin fabrika yapmasını bekleyenler var"

Ülkemizde hâlâ devletin fabrika yapmasını bekleyenler var. Hâlbuki günümüzde devletler, fabrikaların üzerine inşa edileceği altyapıyı hazırlar, finansman ihtiyacı duyanlara kaynak desteğinde bulunur, ürünleri pazara ulaştıracak yolları inşa eder. Kısaca devlet yatırım ortamını hazırlar, girişimci de yatırımını yapar. Geçtiğimiz yıl, 12 yeni organize sanayi bölgesine tüzel kişilik kazandırarak, ülkemizdeki OSB sayısını 325’e çıkardık. Artık ülkemizde organize sanayi bölgesi olmayan şehir kalmamıştır. Salgın döneminde sadece organize sanayi bölgelerinde 1.093 yeni fabrikanın faaliyete geçmesiyle buralardaki istihdam 98 bin kişi artmıştır. Bu yıl ise sanayi üretiminden elektrik tüketimine kadar her alanda çok daha güzel gelişmelerin işaretlerini görmeye başladık. Yatırım iştahındaki artış da Mart ayında düzenlediğimiz ve tüm zamanların rekoru olan 1.257 adet yatırıma teşvik belgesiyle devam ediyor. Üretim tarafındaki bu başarının, salgın tedbirlerinin sürdüğü ve turizm sektörünün büyük oranda kapalı olduğu bir dönemde gerçekleştiğini özellikle belirtmek istiyorum. Türk sanayinin böyle zorlu bir dönemde ortaya koyduğu bu performans yabancı yatırımcıların da dikkatini cezbediyor. Birçok uluslararası şirket diğer ülkelerdeki üretimlerine ara verirken, Türkiye’de vardiya artırdı.

Ford-Otosan’ın 2 milyar avroluk ilave yatırım kararı, teknoloji devleri ŞAYOMİ ve OPPO’nun akıllı telefon üretimi yatırımları bu dönemde gerçekleşti. Dünyada ilk olan ve 10 dakikada market ürünleri teslimat modeli fikri ile kurulan GETİR’in 2,6 milyar dolarlık değerlemeye ulaşması da girişimcilerimizin iftihar tablosuna örnektir.

"Savunma sanayindeki başarılarımız da hız kesmeden sürüyor"

Savunma sanayindeki başarılarımız da hız kesmeden sürüyor. Bu alanda 2002 yılında bütçesi 5,5 milyar olan 62 proje yürütülürken, bugün bu sayı 75 milyar dolarlık bütçeye sahip 750 projeyi geride bıraktı. SİHA’larımızdan zırhlı araçlarımıza, güdümlü mühimmatlarımızdan roketlerimize kadar her alanda gıptayla takip edilen ürünlere sahibiz. İnşallah savunma sanayinde, kendi yeni nesil savaş uçağımızın geliştirilmesi ve üretimi başta olmak üzere, çok daha büyük başarılar bizi bekliyor.

Enerjide, toplam kurulu gücümüzü 31 bin 846 megavattan 96 bin 271 megavata yükselttik. TANAP ve TürkAkım gibi önemli bölgesel enerji projelerini tamamladık. Karadeniz’deki Sakarya Havzasında, Fatih Sondaj Gemimiz ile kazılan Tuna-1 kuyusunda 405 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettik. Akkuyu Nükleer Santrali'mizin inşası devam ediyor, inşallah ilk reaktörde üretim 2023'te başlıyor.

"Kanal İstanbul’la ilgili hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamladık"

Kanal İstanbul’la ilgili hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamladık. Projenin ÇED raporu 56 kurum ve kuruluşun, 200’den fazla bilim insanı, medyanın ve vatandaşlarımızın katkılarıyla tamamlandı.

Kanalın iki yakasında kurulacak toplam 500 bin nüfuslu şehir aynı zamanda İstanbul’un depreme hazırlık sürecini de hızlandıracaktır. Bu proje ulaşım ağlarıyla da bütünlük arz edecektir. Dünya ticaretinin yüzde 90’ının deniz yoluyla gerçekleştirilmesi, Boğazlar’ın en önemli deniz ticaret yollarından biri niteliğini taşıması Kanal İstanbul projesinin önemini artırıyor. Karadeniz’de hem biz hem de kıyısı olan diğer ülke yeni ve büyük limanlar yapıyor. Bu durum Boğaz trafiğinin artacağına işaret ediyor.

Hale bak tehdit ediyor, ‘Kim ki Kanal İstanbul projesine giren bütün müteahhitlerin elinden alırız, kendilerini de kenara koyarız’ Böyle bir şey olabilir mi? Bu nasıl bir çürümüşlük? İstanbul Boğazı’ndan 40 bin gemi geçiyor.

"İstesiniz de istemezseniz de Kanal İstanbul’a başlıyoruz, yapacağız"

Kanal İstanbul bölge için yeni bir nefes borusu olacaktır. İstesiniz de istemezseniz de Kanal İstanbul’a başlıyoruz, yapacağız, milletimizin emrine amade edeceğiz. Buyrun şimdi size Kanal İstanbul. İnşallah bu önemli projenin etaplar halinde yapılacak ihalesine çıkıyoruz. Yaz aylarında da inşallah temelini atıyoruz. Epeyce gecikmeyle de olsa inşasına başlayacağımız Kanal İstanbul’un ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum."