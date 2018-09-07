Lahey ile Ankara arasında yaşanan kriz sonrası normalleşme adımları atılıyor. Kardeşi 'FETÖ'den tutuklu olan Şaban Dişli, Türkiye'nin Hollanda Büyükelçisi oldu.

Dışişleri Bakanlığı’ndan konu hakkında yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye ile Hollanda arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik olarak mutabık kalındığı üzere karşılıklı atanan Büyükelçiler bugün açıklanmıştır.

Bu çerçevede, Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla Şaban Dişli Lahey Büyükelçimiz olarak atanmıştır.

Hollanda Dışişleri Bakanının Ekim ayının ilk haftasında ülkemize yapması planlanan resmi ziyaret, ilişkilerin normalleştirilmesi yönündeki müteakip adımı oluşturacaktır.

Memnuniyet verici bu gelişmelerin, Hollanda’yla 400 yılı aşan köklü ilişkilerimize ve AB üyelik müzakere sürecimize olumlu yansımasını temenni ediyoruz."

Kardeşi 'FETÖ'den tutuklu

Dişli'nin kardeşi eski Tümgeneral Mehmet Dişli, 15 Temmuz darbe girişiminin yönetim merkezi olduğu belirtilen Akıncı Üssü davasında tutuklu olarak yargılanıyor. Mehmet Dişli’nin darbe girişimini planladığı ifade edilen ‘Yurtta Sulh Konseyi'nin üyesi olduğu belirtiliyor.

Hakkında fezleke hazırlanmıştı

Dişli hakkında 2 Mayıs'ta dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlanmıştı. Dişli hakkında düzenlenen fezlekenin AKP Sakarya İl Başkan Yardımcısı Yusuf Erturan'a yönelik tehdidi olduğu ortaya çıkmıştı.

Erturan, Dişli'nin kendisine 'Seni FETÖ’cü ilan ettirip, içeri attıracağım’ dediğini öne sürmüştü. Dişli, Erturan'ın şikâyeti üzerine hakkında fezleke düzenlenmesinin bir 'siyasi itibar operasyonu' olduğunu iddia etmiş, "Bu kampanyayı yürütenler ile adalet önünde hesaplaşacağız. Ayrıca, değerli basınımızın yargısız infaz yaparcasına 2 gündür yazıp çizdiklerini kamu vicdanına havale ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın danışmanlığını bırakmıştı

Dişli, 2017'de atandığı AKP Genel Başkan Danışmanlığı görevinden, arkadaşlarına sitem ederek ayrılmıştı. Dişli, dilekçesinde “Sayın Genel Başkanım Recep Tayyip Erdoğan’ı haksız yere daha fazla yıpratmamayı teminen bu kutlu görevden istifa ettim” demişti.

Hollanda ile neler yaşandı?

Ankara ile Lahey arasında diplomatik kriz, Türkiye'de 16 Nisan 2017 tarihindeki Anayasa değişikliği referandumu öncesinde patlak vermişti. Hollanda hükümeti, seçim kampanyası etkinlikleri kapsamında Hollanda’yı ziyaret edecek olan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun uçağına iniş izni vermemişti. Lahey, genel seçimler öncesi ülkedeki "kamu düzeninin korunmasını" gerekçe göstermişti.

Çavuşoğlu'nun ardından da seçim kampanyası için Almanya üzerinden karayoluyla Hollanda'ya giriş yapan dönemin Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya sınır dışı edilmişti. Hollanda hükümeti, Bakan Sayan'ın, seçim etkinliği yapmak üzere Rotterdam'a gelmemesine yönelik kendileri tarafından yapılan çağrıları dikkate almadığını belirtmişti.

Yaşananların ardından karşılıklı açıklamalarla gerginlik artarken, Hollanda Dışişleri Bakanlığı Ankara Büyükelçisi Cornelis Van Rij'i resmi olarak geri çektiğini açıklamıştı. Açıklamada, Hollanda'ya da Türkiye'den yeni bir büyükelçinin kabul edilmeyeceği belirtilmişti. Türkiye de Lahey Büyükelçisi Sadık Arslan'ı, diplomatik krizin ardından Ankara'ya çağırmıştı.