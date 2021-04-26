Kılıçdaroğlu, "Halkın topu topu bir dilim kuru ekmeği kaldı, ona da savaş açtınız" dedi; Erdoğan'a Barış Manço şarkısıyla seslendi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB'nin Halk Ekmek büfelerinin kurulmasının engellenmesiyle ilgili "Halkın topu topu bir dilim kuru ekmeği kaldı, ona da savaş açtınız; nerede duracaksınız siz!" dedi.

Twitter hesabından bir video paylaşan Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanlarımıza 'halkın derdine koşun' diyorum. Onlar da koşuyorlar. Açlık ile tokluk arası bir dilim ekmek oldu bu ülkede. Nasıl bir ülkede yaşıyoruz? Ekrem İmamoğlu, ekmek büfeleri açıyor vatandaş ucuz ekmek alsın diye. Bir dilim ekmeğe savaş açtılar. Böyle bir ibret tablosunu Türkiye hiç yaşamadı" diye konuştu.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Barış Manço'nun şarkısıyla seslenen Kılıçdaroğlu, şarkının şu sözlerini okudu;

"Yıllardır sürüp giden bir pay alma çabası

Topu topu bir dilim kuru ekmek kavgası

Bazen durur bakarım bu ibret tablosuna

Kimi tatlı peşinde, kimininse tuzu yok.

Alnı açık, gözü toklar buyursunlar baş köşeye

Kula kulluk edenlerse ömür boyu taş döşeye

Nefsine hakim olursan kurulursun tahtına

Çalakaşık saldırırsan ne çıkarsa bahtına."

TIKLAYIN - Ümraniye'de 'Halk Ekmek büfesinin engellenmesi'ne vatandaştan tepki: "Geldiği gibi göndeririz, ekmek vermesin diye mi oy verdik ona?"