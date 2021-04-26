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Vatandaştan 'Halk Ekmek büfesinin engellenmesi'ne isyan: "İnsanları canından ettiniz, evinden ettiniz; bırakın ekmeklerini yesinler, yeter artık!"

"Üsküdar Belediyesi’nin İBB’nin yeni Halk Ekmek büfesi kurmasını engellemesine vatandaşlar tepki gösteriyor"

26 Nisan 2021 16:11

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'ın "Üsküdar Belediyesi’nin İBB’nin yeni Halk Ekmek büfesi kurmasını engellemesine vatandaşlar tepki gösteriyor" diyerek paylaştığı anlarda bir vatandaş,"İnsanları canından ettiniz, evinden ettiniz; bırakın ekmeklerini yesinler, yeter artık!" dedi. 

Özkan, paylaşımında, "Halkla inatlaşmanın sonucu sandıkta görülür! Üsküdar Belediyesi’nin İBB’nin yeni Halk Ekmek büfesi kurmasını engellemesine vatandaşlar tepki gösteriyor" derken vatandaş şu sözlerle tepki gösterdi:

"Yeter artık çekin elinizi yakamızdan, bırakın insanlar ucuz ekmek yesin"

"Biz de sıcak ekmek yemek istiyoruz. O zaman halk ekmek gibi 1 TL yapın ekmek fiyatlarını, bu halk ekmek büfelerine gerek kalmasın. herkes gitsin büfeden alsın. Yeter artık, insanları canından bezdirdiniz. İnsanları canından ettiniz, evinden ettiniz, yurdundan ettiniz. Ben Kirazlıtepe sakiniyim, Kirazlıtepe'de evlerimizden ettiniz. Bizi darmadağın ettiniz, yuvalarımızı dağıttınız, yeter artık. Çekin elinizi yakamızdan. Bir ekmek büfesidir, bırakın insanlar ekmeğini yesin, ucuz ekmek alsın. Kuyruklarda bekliyoruz saatlerce, siz de gidip o kuyruğa bir girsenize. Yöneticiler, engel olmak isteyenler bir de siz girin şu kuyruklara. Artık bıktık. Canımızdan bezdik. Konuşuyorum, çünkü ben mağdurum. Çünkü benim evimi yıktılar, evimi darmadağın ettiler. Şimdi de ekmeğimi alıyorlar elimden."

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