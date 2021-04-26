Ümraniye'de 'Halk Ekmek büfesinin engellenmesi'ne vatandaştan tepki: "Geldiği gibi göndeririz, ekmek vermesin diye mi oy verdik ona?"

İstanbul'da Üsküdar Belediyesi'nin İBB'nin Halk Ekmek büfesinin kurulmasını engellemesine ilişkin haberlerin ardından bir yenisi de Ümraniye Belediyesi'nden geldi. Tepkilerin ardından ise Ümraniye'de Halk Ekmek büfesi akşam saatlerinde alana yerleştirildi.

Kurulması engellenen Halk Ekmek büfesi ile ilgili Tele1'e konuşan vatandaşlardan biri AKP'li Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'a seslenerek "Burayı neden engelliyor arkadaş ya, destek verdik biz ona ekmek vermesin diye mi verdik? Geldiği gibi göndeririz onu. Yanlış yapıyor İsmet Başkan" diyerek isyan etti.

Üsküdar'da da bir vatandaş, "İnsanları canından ettiniz, evinden ettiniz; bırakın ekmeklerini yesinler, yeter artık!" diyerek duruma isyan etmişti.

Zabıtalar arasında arbede çıktı Anlamak mümkün değil

Ümraniye'de Halk Emek büfesinin kurulmasına engel olmaya çalışan ilçe belediyesine bağlı zabıta ekipleri ile Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri arasında arbede çıktı. Ümraniye Belediyesi'ne bağlı ekiplerin büfenin kurulmasına, kamyon çekerek engel olmaya çalışması üzerine başlayan gerginlik, arbedeye dönüştü.

Murat Ongun: Anlamak mümkün değil

Söz konusu arbedeye ilişkin görüntüleri paylaşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, duruma tepki göstererek "Ekmeğin siyaseti olmaz. Bugüne kadar İstanbul genelindeki 533 Halk Ekmek büfesinin 100'e yakını CHP'li belediyelere yerleştirilmişti ve hiçbir sorun yaşanmamıştı. Şimdi İBB Meclisi'nden oy birliğiyle geçen büfelerin Ümraniye ve Üsküdar'da engellenmesini anlamak mümkün değil" dedi.

Tepkilerin ardından ise Ümraniye'de Halk Ekmek büfesi akşam saatlerinde alana yerleştirildi.

TIKLAYIN - Vatandaştan 'Halk Ekmek büfesinin engellenmesi'ne isyan: "İnsanları canından ettiniz, evinden ettiniz; bırakın ekmeklerini yesinler, yeter artık!"