Kılıçdaroğlu elektriği kesilen Moda Sahnesi'ne MHP'nin kandilleriyle geldi: "Başlı başına vahim bir tablo"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kadıköy'de bulunan ve faturalarını ödeyemedikleri için elektrikleri kesilen Moda Sahnesi'ni ziyaret etti. Tiyatro sahnesini gezen Kılıçdaroğlu, MHP'nin daha önce kendisine gönderdiği kandillerden ikisini Moda Sahnesi Sanat Yönetmeni Kemal Aydoğan'a verdi.

Elektrikteki fiyat artışları konusunda iktidarı eleştirdiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Bu konuda düşüncelerimi sosyal medyada da paylaşmıştım. Bunun üzerine Sayın Devlet Bahçeli kendi il başkanlarına talimat vererek bana kandiller göndermelerini söylemişti. O kandillerden ikisi burada. Bir lamba, bir de fener. Dolayısıyla düşündüm ki en çok Moda Sahnesi'ne yakışır bunlar. Benzer bir olayı yaşadılar. Ama 21. yüzyılda kandillerden ya da lambalardan değil. Lambalar, kandiller ayrı şeyler. Onlar bizim kültürümüzün bir parçası. Elbette kandilimiz de olsun. Elbette lambalarımız da olsun. Elbette fenerlerimiz olsun ama 21. yüzyıldayız biz. Artık elektriğimiz olsun, buzdolaplarımız çalışsın. Dolayısıyla elektrikten yararlanan, enerjiden yararlanan bütün esnafın, vatandaşların en azından pahalı bir bedel ödemeyerek bu enerji hakkından yararlanmaları gerekiyor"

"Bir toplumu var eden değerlerden birisi de sanat ve kültürdür. Sanat ve kültüre ne kadar önem verirsek, Türkiye'nin saygınlığı, Türkiye'nin itibarı bütün dünyada o kadar iyi yankılar uyandırır. Moda Sahnesi'nin elektriklerinin kesildiğini duyunca doğrusunu isterseniz ürpermedim değil. Bir sanat alanında, sanatın icra edilmesinde elektriklerin kesilmesi başlı başına vahim bir tablodur. Ama sonradan bağlandığını duydum ve gerçekten son derece mutlu oldum"

Kılıçdaroğlu, sanat dünyası ile olduğu için çok mutlu olduğunu ifade ederek "Sizler var olduğunuz sürece biz varız. Bizi eleştirdiğiniz sürece de biz kendi varlığımızı biraz daha güçlenmiş hissedeceğiz. Çünkü sanat demek aynı zamanda eleştirmek demektir. Dolayısıyla sanatın bu yönünü de ihmal etmeyelim" diye konuştu.

Kemal Aydoğan: Bu problemi görünür kılmak açısından çok önemli

Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinin ardından T24'e konuşan Kemal Aydoğan, "Bu ziyaretin problemi görünür kılmak açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

Özel tiyatroların yaşadıkları problemlerin konuşulması gerektiğini söyleyen Aydoğan, "Şu an problem konuşamadık. Özel tiyatrolara nasıl destek verilecek nasıl bir model kurulacak bunların hepsi şimdi geriye bırakılmış işler" dedi.

Aydoğan, elektrik sorununun devam ettiğini Şubat ayı faturalarını da ödeyemediklerini ve önümüzdeki ay da ödeyemeyeceklerini belirterek özel tiyatroların gider kalemlerine ve hiçbir destek alamadıklarına dikkat çekti.

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