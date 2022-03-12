Kılıçdaroğlu, zamların ardından fatura ödememe protestosu yapan ve elektrikleri kesilen Moda Sahnesi’ni ziyaret etti
CHP lideri MHP’lilerin gönderdiği kandillerden hediye götürdü
12 Mart 2022 14:36
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Kılıçdaroğlu, zamların ardından fatura ödememe protestosu yapan ve elektrikleri kesilen Moda Sahnesi’ni ziyaret etti
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisi gibi “fatura ödemiyoruz” diyerek gelen yüksek zamları protesto eden ve geçen günlerde elektriği kesilen Moda Sahnesi’ni ziyaret etti.
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, gelen yüksek elektrik zammının ardından zamlar geri alınana kadar faturasını ödemeyeceğini açıklamıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla MHP’liler CHP liderine çok sayıda kandil göndermişti. Bugün aynı protestodan ötürü elektriği kesilen Moda Sahnesi’ni ziyaret eden CHP lideri, kendisine gönderilen kandillerden ikisini Yönetmen Kemal Aydoğan'a hediye etti.
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Elektriği kesilen Moda Sahnesi’nin 4 saat elektrikleri geri gelmişti; Moda Sahnesi’nin Sanat Yönetmeni Kemal Aydoğan, sahne fuayesinde yaptığı açıklamada, ocak ayı faturasının “gizemli bir el tarafından ödendiğini” belirterek “Hiçbir özel tiyatronun bunu ödeyebilme bütçesi yok, bu paraları, bu fahiş bütçeleri… Bu zamlar, sanat kurumlarının nasıl ayakta kalacağı katiyen düşünülmeden yapılmış zamlardır” demişti.