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Kendi atığının yüzde 1'ini dönüştürebilen Türkiye, İngiltere'nin plastik atık ithalatında birinci sırada

Türkiye'ye gönderilen plastik atıkların miktarı 2004'ten bu yana 173 kat arttı

25 Ağustos 2020 16:01

Greenpeace İngiltere Plastik Proje lideri Louise Edge, Türkiye'nin İngiltere'nin plastik atık ihracatında birinci sırada olduğunu, kendi atığının yüzde 1'ini dönüştürebilen Türkiye'nin neden plastik atık ithalatına devam ettiğinin ise bir 'gizem' olduğunu söyledi. 

Greenpeace Akdeniz Türkiye'nin Yotube kanalına konuşan Edge, özellikle Avrupa'dan plastik atık ithalatı yapan Malezya, Vietnam ve Tayland'ın durumun ciddiyetinin farkına vardığını, bu ülkelerin ithalatından artan plastik atıkların ise Türkiye'ye gönderildiğini söyledi. Türkiye'nin kendi atığının yüzde 1'ini dönüştürdüğünü hatırlatan Edge, "Bu yüzden dünyanın geri kalanının atığı ile baş edemeyeceğini açıkça görebiliriz. Tahminimce birileri bir yerlerde bu ithalattan para kazanıyor" dedi. 

Eurostat'ın verilerine göre Avrupa ülkelerinden Türkiye'ye gönderilen plastik atıkların miktarı 2004'ten bu yana 173 kat arttı. Bu her gün 213 kamyon dolusu plastiğin Türkiye’ye boşaltılması anlamına geliyor. Türkiye'nin yalnızca Avrupa Birliği ülkelerinden 2019 yılında ithal edilen 14 milyon ton atığın 582 bin 296’sı plastikti. 

Öte yandan BBC'nin haziran ayında servis ettiği habere göre Türkiye'nin İngiltere'den geri dönüştürmek amacıyla ithal ettiği atıkları geri dönüşüme kazandırmadan yaktığı veya toprağa gömdüğü ortaya çıkmıştı. 

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