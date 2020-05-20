Greenpeace: Türkiye'nin AB'den plastik atık ithalatı 17 yılda 173 kat arttı

Çevre örgütü Greenpeace, Türkiye’nin son 17 yılda Avrupa Birliği ülkelerinden ithal edilen plastik atıkların 173 kat arttığını açıkladı. Greenpeace, Çin’in 2018’deki plastik atık ithalatı yasağının ardından plastik çöplerin yeni adresinin Türkiye olduğu uyarısı da yaptı.

Bianet’in haberine göre açıklamada Greenpeace'in Akdeniz’in plastik kullanımına ilişkin Eurostat’dan derlediği verilere yer verildi:

-Türkiye, Avrupa’dan plastik çöp almada birinci oldu. Avrupa Birliği ülkelerinden 2019 yılında ithal edilen 14 milyon ton atığın 582,296’sı plastikti.

-2019 yılında plastik atık ithalatı en yüksek seviyeye ulaşarak aylık ortalama 48,500 tona yükseldi. Bunun ilk beş sorumlusu İngiltere (153,967), İtalya (89,047), Belçika (85,843), Almanya (67,466) ve Fransa’dan (56,824) gelen atıklar.

-2004-2019 yıllar arasında plastik atık ithalatı 173 kat artı.

"İthalat yasaklanmalı"

Plastiklerin çevreye, deniz canlılarına ve en nihayetinde insan sağlığına zararları nedeniyle atık ithalatının yasaklanmasını talep eden Greenpeace, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un, atık ithalatının belli bir süreliğine durdurulmasına ilişkin ilgili kurumlardan görüşlerinin talep edildiğini söylediğine de dikkat çekti...