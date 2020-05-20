Türkiye’nin plastik atık ithalatında rekor artış!

Günde 213 kamyon

Türkiye’nin 2004-2019 yıllar arasında plastik atık ithalatı 173 kat artı. Bu her gün 213 kamyon dolusu plastiğin Türkiye’ye boşaltılması anlamına geliyor. Greenpeace Akdeniz, ”Türkiye plastik çöplüğü olmasın” sloganı ile başlattığı projede plastiklerin çevreye, deniz canlılarına ve insan sağlığına yönelik tehlikelerine karşı plastik atık ithalatının yasaklanmasını talep ediyor.

"Yeni adres Türkiye oldu"

Greenpeace Akdeniz Plastik Proje Sorumlusu Nihan Temiz Ataş, Türkiye’nin kendi çöpüyle baş edemezken başka ülkelerden plastik atık ithal ederek daha büyük çevre sorunlarına kapı açmaması gerektiğini söyledi.

Çin yasakladı

Çin’in 2018 yılındaki plastik atık ithalatı yasağı getirmesinin ardından yeni adresinin Türkiye olduğuna vurgu yapan Ataş, şunları söyledi:

"Türkiye’nin ithalatı 2016 yılı başında ayda 4 bin ton iken 2018 başında aylık 33 bin tona, 2019’da ise 48 bin 500 tona çıktı. Kontrolsüz plastik atık ithalatı Türkiye’nin kendi geri dönüşüm sisteminde var olan sorunların artmasından başka bir işe yaramayacak. Bunu tonlarca plastik atığın bulunduğu alanın kime ait olduğu, atıkların nereden, ne zaman oraya getirildiği ve neden denetim yapılmadığına İzmir Kemalpaşa vakasında da gördük.Üstelik Koronavirüs salgınında bu plastik atıkların virüsü yayma riski de gündeme geldi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın plastik atık ithalatını yasaklamasını, atık geri dönüşümüne ilişkin şeffaflık ve denetim mekanizmalarının arttırılmasını talep ediyoruz."