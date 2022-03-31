Kenan Doğulu: Bu kadar bürokratı yakalamışken müzik yasağının kalkmasını rica ediyorum

Ankara’da düzenlenen “EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı”nda, sanatçılar Kenan Doğulu ve Beren Saat’e, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından “İklim Elçisi” plaketi verildi. Kenan Doğulu ödül aldıktan sonra yaptığı konuşmada müzik emekçilerini zor durumda bıraktığını söyleyerek, yetkililerden gece saat 00.00’dan sonra geçerli olan müzik yasağının kaldırılmasını istedi. Doğulu, "Konuyla hiç alakası olmasa da bu kadar bürokrat yakalamışken ben şunu söylemek istiyorum. Gece 00.00'da bitmek zorunda olan müzik yasağının kalkmasını rica ediyorum. Yetkililere sesleniyorum. Bütün müzik camiası, bütün emekçileri çok zor durumdalar" dedi.

Ankara’da düzenlenen “EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı”nda, sanatçılar Kenan Doğulu ve Beren Saat’e, “İklim Elçisi” plaketi verildi.

İklim kriziyle mücadele ve iklim krizinin ekonomiye etkisini en aza indirmek amacıyla düzenlenen zirvede konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, başkentin bu konuda da öncü kent kimliğine sahip olmasını çok değerli bulduğunu söyledi.

Başkan Mansur Yavaş, Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftine “İklim Elçisi” plaketlerini takdim etti.

Beren Saat, plaket aldıktan sonra yaptığı konuşmada, “İklim Elçisi” olarak atanmalarından dolayı teşekkür ederek, “İyi niyetimizle elimizden gelen her şeyi yapacağımıza burada ikimiz adına söz veriyorum” dedi.

Dünyanın, iklim konusunda yangınlarla, sellerle uyarmaya çalıştığını vurgulayan Saat, “Dünyanın her yerinde çocuklar her fırsatta ‘geleceğimi kirletmeyin’ diye seslerini duyurmaya çalışıyor ve büyükleri olarak biz göz yummaya devam edersek savaşlar sebebiyle göç etmek zorunda kalan çocuklara, iklim sebebiyle göç etmek zorunda kalan çocuklar da eklenecek” ifadelerini kullandı.

Dünya Bankası’nın çalışmasına göre, 2050 yılına kadar 216 milyon insanın su, gıda kıtlıkları ve aşırı hava olayları sebebiyle göç etmesinin beklendiğine dikkati çeken Beren Saat, “Kıtlık, kuraklık, eşitsizlik, ırkçılık, çocuklarımızın kaderi olmasın, berrak denizlerle çevrili bereketli Anadolu toprağının sağlıklı, umutlu Atatürk çocuklarını, zeytinleriyle besleyebildiği yarınlar için lütfen göz yummayalım” ifadelerini kullandı.

Kenan Doğulu da iklim krizinin çarpıcı etkilerinin her geçen gün daha sert hissedildiğine ve sınırları aşan küresel bir boyuta ulaştığına işaret ederek, şunları söyledi:

“Tüm bu karanlık tabloya rağmen ben yine de her zaman umudun var olduğuna inanıyorum. Bugün burada iklim ve ekonomi otoritelerinin bir araya getirip, ekosistemi koruyarak kalkınmanın yollarını arayan bu organizasyon da umudumuzu yeşerten önemli adımlardan biri. Zirve Yürütme Kurulu ile Ankara Kent Konseyinin bizimle paylaştığı bu ödül, omuzlarımızdaki sorumluluğu artırırken, dünya ile paylaştığımız sorunun çözüm ortağı olmak adına mutluluk verici. Küreselleşen iklim krizinde tüm otoritelerle birlikte bizlerin de atabileceği birçok adımın var olduğu bilinciyle diliyorum ki bireysel davranış değişikliklerinin çarpıcı toplumsal sonuçlar yaratabileceğine inanalım. Anadolu, tüm gezegenle beraber doğası, ormanları, nehirleri, bitkileri, biyoçeşitliliği ve iklimi ile şarkıların, türkülerin, müziğin, sanatın ve tüm insanların ilham kaynağı olmaya devam etsin.”

Müzik yasağı kaldırılsın çağrısı

Plaketini aldıktan sonra kürsüye geri dönen Kenan Doğulu, müzik emekçilerini zor durumda bıraktığını belirterek, yetkililerden gece saat 00.00’dan sonra geçerli olan müzik yasağının kaldırılmasını da istedi.

Doğulu, "Konuyla hiç alakası olmasa da bu kadar bürokrat yakalamışken ben şunu söylemek istiyorum. Gece 00.00'da bitmek zorunda olan müzik yasağının kalkmasını rica ediyorum. Yetkililere sesleniyorum. Bütün müzik camiası, bütün emekçileri çok zor durumdalar" dedi.

Müzik yasağı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021'in Haziran ayında gerçekleşen bir kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda "1 Temmuz itibariyle sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili sınırlamayı 24.00'e çekiyoruz. Gece kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yoktur" açıklamasında bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından kafe, bar ve restoranlarda gece 12'den sonra müzik yayını yapılması yasaklanmıştı.

Özcan Purçu, Covid-19 tedbirleri kapsamında alınan gece 12.00'den sonra müzik yasağının kaldırılmamasını Meclis gündemine taşımıştı. Purçu, HES kodu ve açık alanda maske zorunluluğu gibi tedbirlerin kaldırılmasına rağmen süren müzik yasağı ile ilgili TBMM'ye araştırma önergesi vererek, "Müzisyenler geçim kaynaklarını yitirerek yoksullaşırken, mekan sahipleri de iflas ediyor. Müzik yasağının kaldırılması şart" demişti. Geçtiğimiz haftalarda CHP İzmir Milletvekili, Covid-19 tedbirleri kapsamında alınan gece 12.00'den sonra müzik yasağının kaldırılmamasını Meclis gündemine taşımıştı.

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