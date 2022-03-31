Beren Saat: Kadının giysisi siyasete malzeme yapılıyor, rahatsızlıklarımızı dile getirdiğimizde ‘köprülere, yollara bak’ cevabını aldık

Ankara’da düzenlenen “Eko İklim Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı”nda, aldığı ödül sonrası konuşan Beren Saat, eğitim ve sanatın geldiği noktaya ve kadın cinayetlerine vurgu yaparak "‘Kadının giysisi siyasete malzeme yapılıyor, eğitim sistemimiz geriliyor, kadın bakanlığı kapatılıyor, kadınlar haklarını sistematik bir şekilde kaybediyor’ diye rahatsızlıklarımızı dile getirdiğimizde ‘köprülere, yollara bak ne kadar iyi çalışılıyor’ cevabını aldık” ifadelerini kullandı.

Ankara’da düzenlenen “Eko İlkim Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı”nda, Beren Saat ve Kenan Doğulu’ya “İklim Elçisi” plaketi verildi.

"Ülkemizin en değerli üniversiteleri saygınlığını yitiriyor"

Ödül konuşmasında ülke gündemine değinen ve kadın haklarına dikkat çeken Beren Saat, "Öğrencilik dönemimde başörtüsünün üstüne peruk takmak zorunda kalan sınıf arkadaşlarım oldu ve geçen yıllar içinde eğitim eşitliğinin sağlanmasına hepimiz çok sevindik. Fakat sonrasında ‘kadının giysisi siyasete malzeme yapılıyor, eğitim sistemimiz geriliyor, kadın bakanlığı kapatılıyor, kadınlar haklarını sistematik bir şekilde kaybediyor’ diye rahatsızlıklarımızı dile getirdiğimizde ‘köprülere, yollara bak ne kadar iyi çalışılıyor’ cevabını aldık" dedi.

"Basında, sanatta sansüre isyan ettiğimizde ‘yüzümüzü hep Batı’ya döndük şimdi birazcık da Doğu’ya bakalım’ denildi" diyen Saat, "O günlerde harekete geçebilecek pek çok kişi göz yumduğu için bugün ülkemizin en değerli üniversiteleri saygınlığını yitiriyor" diye konuştu.

Kenan Doğulu'dan müzik yasağı talebi

Saat'in konuşmasının ardından konuşan Kenan Doğulu ise gece 24.00'ten sonra uygulanan müzik yasağının kalkması gerektiğini söyledi. Doğulu, "Bu kadar devlet büyüğü ve bürokratı yakalamışken gece 12'de bitmek zorunda olan müzik yasağının kalmasını rica ediyorum. Bütün müzik camiası, emekçileri çok zor durumdalar" dedi.