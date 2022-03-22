Gece 12'den sonra 'müzik yasağı' Meclis gündeminde

Purçu, HES kodu ve açık alanda maske zorunluluğu gibi tedbirlerin kaldırılmasına rağmen süren müzik yasağı ile ilgili TBMM'ye araştırma önergesi vererek, "Müzisyenler geçim kaynaklarını yitirerek yoksullaşırken, mekan sahipleri de iflas ediyor. Müzik yasağının kaldırılması şart" dedi.

Ayrıca Roman müzisyenlerin sorunlarıyla ilgili de çözüm üretilmediğini belirten Purçu, yazılı açıklamasında şunları ifade etti:

"Müzisyen intiharları gündeme geldi"

"Pandemi sürecinden birçok iş kolu olumsuz etkilenirken, ilk sırayı da eğlence dünyası aldı. Ne zaman sona ereceği belli olmayan kısıtlamalar sonucu müzisyenler enstrümanlarını satmak, eğlence mekanları da işyerlerine kilit vurmak zorunda kaldı. Hatta bu zorlu süreçte müzisyen intiharları gündeme geldi. Buna rağmen halen bir adım atılmıyor. Yasağın sürmesi, pandeminin olumsuz etkilerini en çok hisseden eğlence sektörü emekçilerini zor durumda bırakmaya devam ediyor. Müzisyenlerin birçoğu, geçimlerini gündelik kazançla sağlamakta, kayıtsız bir şekilde, güvencesiz koşullarda çalışmaktadırlar. Son yıllarda pandemi gerekçesiyle artan yasaklar, geçim kaynaklarını kaybetmelerine, dolayısıyla yoksullaşmalarına neden olmaktadır. Giderlerini karşılayamadığı için zarar eden birçok işyeri sahibi de iflas ediyor.”

2020'nin Mayıs ayında yayımlanan genelge ile müzik yasağının uygulanmaya başlandığı anımsatılan açıklama şöyle devam etti:

"Yasaklama kararlarının yaşam tarzına müdahale sınırını aşmamasına özen gösterilmelidir"

"Yasak sektörler arasında eşitsizlik yaratmıştır. Ayrıca, pandemi tedbirleri kapsamında alınan yasaklama kararlarının, yaşam tarzına müdahale sınırını aşmamasına özen gösterilmelidir. Bu nedenle, söz konusu müzik yasağının kaldırılması konusunda gerekli düzenlemelerin yapılması şart olmuştur.”