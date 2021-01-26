İstanbul Başakşehir’de iş yerine gittiği sırada zorla bir araca bindirilerek kaçırıldığına ilişkin görüntü kayıtları ortaya çıkan ve günlerdir haber alınamayan ve 6 gün sonra evine dönen Gökhan Güneş olaya ilişkin yaptığı açıklamada "Benim onlara 'Herhalde istihbaratçısınız' sözlerim üzerine 'Evet' ya da 'Hayır' demediler. 'Biz görünmeyenleriz' şeklinde söylemleri oldu hep" dedi.

Güneş kaçırılma anını ve kaçırıldıktan sonra yaşananları şöyle anlattı;

"Mezar’ dedikleri bölüme hapsettiler, ajanlık teklif ettiler"

"Otobüse bindim. Durakta bekleyen ortalama 4 kişi falan vardı. 'Buraya bakar mısın' dediler. Arkamı döndüğümde üzerime çullandılar. Sayıları daha sonra attı. Araca bindirmeye çalıştılar. Direndim. Daha sonra elektroşok ile elektrik verdiler. Kendime geldiğimde arabadaydım. Kafamda siyah çuval vardı. Sonra araba değişikliği yaptılar. Beni bir yere götürdüler. Neresi olduğunu görmedim, belirtilmedi. Sistematik olarak işkence yaptılar. Elektrik verme, kaba dayak ve soğuk suyla ıslatarak şiddet uyguladılar. Bazı anlarda 'mezar' dedikleri bir bölüm var. Tehdit ve teklifler ile çıkabiliyorsunuz. Bu süre böyle geçti. 'Bizimle çalışır mısın' gibi teklifleri oldu. Benim onlara 'Herhalde istihbaratçısınız' sözlerim üzerine 'Evet' ya da 'Hayır' demediler. 'Biz görünmeyenleriz' şeklinde söylemleri oldu hep."

Eve dönme anlarını da anlatan Gökhan Güneş sözlerini şöyle sürdürdü;

"Gözümü açtıktan sonra fark ettim, 'gözünü açma sadece ileriye doğru yürü' dediler. Gözümü bantla sarmışlardı. Sabah erkenmiş, akşam sanıyordum. Bir taksiye binerek ailemin evine geldim. Bu saldırıların sosyalist kimliğim nedeniyle olduğunu düşünüyorum"

Hukuk derneklerinden ortak açıklama: "JİTEM artıklarının ülkeyi yeniden faili meçhuller ülkesine çevirmelerine izin vermeyeceğiz"

Gökhan Güneş'in kaçırılmasına ilişkin olarak 'Avukat Dayanışması, Çağdaş Avukatlar Grubu, Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi, Demokrasi İçin Hukukçular, Kartal Hukukçular Derneği ve Özgürlük İçin Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi ortak açıklama metni yayımladı.

"Devlet içindeki çetelerin ülkeyi 90‘lara, JİTEM artıklarının ülkeyi yeniden faili meçhuller ülkesine çevirmelerine izin vermeyeceğiz" denilen açıklamada "Son birkaç senede açıkça iktidar ve ortakları tarafından korunan JİTEM artıklarının bugün yeniden hortlaması tesadüf değildir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın tam metni şöyle;

"20 Ocak 2021 tarihinde, işyerinin önünde belediye otobüsünden indiği sırada 4 kişi tarafından bir araca bindirilerek kaçırılmıştır. Kaçırıldığı tarihten bugün sabah saatlerinde evine gelene kadar, Devletin tüm kurumları Gökhan’ın bulunması yerine sessizliğini koruyup, bulunması için uğraşan aile bireyleri ve arkadaşlarını sindirmeye ve arkadaşlarını gözaltına almaya çalışmaları işin içinde paramiliter güçler olduğunu ortaya koymaktadır."

"90 yıllarda beyaz toroslarla insanları kaçırıp katleden ve daha sonra göstermelik yargılamalarla yargılanıp zamanaşımı kılıfı ile ödüllendirilen, son birkaç senede açıkça iktidar ve ortakları tarafından korunan JİTEM artıklarının bugün yeniden hortlaması tesadüf değildir."

"15 Temmuz darbe girişiminden bu yana baskıcı ve muhaliflere gözdağı veren rejimin etkilerinin açık olduğu görülmekle, bu doğrultuda 90‘lı yıllarda varlık gösteren bir çok insan kaçırma, işkence, katliam, tehdit suçunun faili JİTEM in yeniden devlet içindeki çeteleşme ile öne sürüldüğü açıktır."

"Bu ülkenin devrimci, demokrat halklarının kanı ile duş almak isteyenlere meydanlarda miting düzenleme hakkı veren iktidar, çapulcu çetelerini dışarı çıkarmak için özel yasa çalışmaları yapan ortağı Gökhan Güneş’in güpegündüz İstanbul gibi bir şehrin merkezinde, herkesin gözü önünde kaçırılmasına göz yummuştur. Gökhan’ın kaçırılması anını gösteren kamera kayıtları ailesi ve avukatlarının büyük uğraşları sonucu tespit edilmiş; buna rağmen kolluk ve savcılık delilleri ve kaçıranları tespit etmek yerine, kaçırılma anına ilişkin delilleri aileye ve avukatlarına teslim edenler hakkında soruşturma başlatıp, hukuku bir kere daha sopa olarak kullanmaktan vazgeçmemiştir.

Daha önce de bir çok muhalif genci işbirliği yapma ve kurumlar içinde ajanlaştırmak için mobese kameraların gördüğü yerden kaçırıp tekrar kameraların görebileceği yere bırakarak kendilerine okunulamayacağına güvenen paramiliter güçlerden destek alan bu çete unsurları, JİTEM pratiğini hortlatmaktadır."

"Henüz birkaç ay içinde kaçırılan HDP’li gençler Lider Polat, Cihan Çitgez de kendilerini devlet yetkilisi olarak tanıtanlar tarafından işkence, kötü muamele, yağma, tehdit suçlarına maruz bırakılmışlardır. Gazeteci ve siyasetçiler karanlık güçler tarafından gece sokak aralarında yolları kesilerek darp edilmektedir."

"Yine geçen hafta bir başka muhalif genç Turgay Deniz isimli HDP’li gencin telefonuna devlet görevlisi olduğunu söyleyen kişiler tarafından kendisini yakarak öldüreceklerine dair mesajlar atılmıştır."

"Muhalif siyasetin merkezinde olan gençleri ajanlaştıramayan JİTEM artıkları, illegal yeni bir yapılanma halini alıp, her türlü çete faaliyetine başvurmaktadır.

Gökhan Güneş, bugün sabah saatlerinde ailesi ile birlikte yaşadığı eve gelebilmişse, bu günlerdir hiç durmadan vazgeçmeden “Gökhan Güneş Nerede?” diyenlerin sesinin başarısıdır.

Bizler özgürlükçü, demokrat hukuk kurumları olarak, devlet içindeki çetelerin ülkeyi 90‘lara, JİTEM artıklarının ülkeyi yeniden faili meçhuller ülkesine çevirmelerine izin vermeyeceğiz."

TIKLAYINIZ - Kaçırılan işçi Gökhan Güneş 6 gün sonra evinde...

Ne olmuştu?

Başakşehir’de elektrik işçisi olarak çalışan, Gökhan Güneş’ten 20 Ocak’tan bu yana haber alınamıyordu. Kaçırılma anının görüntülerine ulaşılan Gökhan Güneş ile ilgili olarak günlerdir eylemler yapılıyor, ailesi Emniyet ve Savcılık nezdinde girişimlerde bulunuyordu. Bir işyerinin ve İETT’nin kamera kayıtlarında, Güneş’in otobüsten indiği ve bir grup tarafından zorla araca bindirildiği net biçimde görülüyordu.

Emniyet yetkililerinin Gökhan Güneş’in ailesine “oğlunu teslim edeceğiz” dediği öğrenilmişti. Gökhan Güneş’in avukatı Sezin Uçar, daha önce ajanlık teklifi yapılan Güneş’in “istihbarat görevlileri veya Terörle Mücadele Polisleri tarafından gözaltında tutulduğunu” düşündüklerini söylemişti.

TIKLAYINIZ - Kaçırılan inşaat işçisi Gökhan Güneş 4 gündür kayıp: "Polislerin yaptığını biliyorum, çocuğumu versinler"