Kaçırıldığı görüntüler ortaya çıkmıştı; Gökhan Güneş eylemine polis müdahalesi: 12 kişi gözaltına alındı

İstanbul’da dört gün önce işyerinin önünden kaçırılan ve kendisinden haber alınamayan Gökhan Güneş’in akıbetini sormak için yürüyüş düzenleyen 12 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Başakşehir’de 20 Ocak günü çalıştığı işyerinin önünden beş kişi tarafından zorla bir araca bindirilerek kaçırılan Gökhan Güneş’ten halen bir haber alınamıyor.

Ailenin ulaştığı işyeri güvenlik kamerası görüntülerinde Güneş’in otobüsten indikten sonra kaçırıldığı ortaya çıkmıştı.

Güneş’in ailesi ve arkadaşları İkitelli semtinde bulunan Cemevi önünde toplanarak, “Gökhan Güneş’i bulacağız”, “Gökhan Güneş nerede” sloganlarıyla İkitelli Şehit Zeki Kaya Polis Karakolu’na yürüyüş düzenledi.

Karakol önünde açıklama yapan Güneş’in ablası Nurhayat Güneş, kardeşinin 4 gün önce kaçırıldığını, hiçbir girişmelerine yanıt verilmediğini ifadelerini kullandı.

Kardeşinin polis tarafından kaçırıldığını iddia eden abla Güneş, polisin görüntüleri incelemediğini savundu.

Güneş’i arayacaklarına kendilerine kamera görüntülerini veren belediye çalışanlarına soruşturma başlatıldığını belirten abla Güneş, “Gökhan Güneş’i alacağız, onu sokak sokak aramaya devam edeceğiz” diye konuştu.

İstanbul İkitelli'den çalıştığı Başakşehir'deki şantiyeye gitmek üzere önceki gün 12.20 sularında 79 FY hattına binen Gökhan Güneş, Şehit Abdülselam Özatak İlköğretim Okulu durağında otobüsten indiğinde etrafını saran 4-5 kişi tarafından kaçırıldı. Güneş’in ailesi kendi imkanlarıyla Gökhan’ın kaçırıldığına dair görüntülere ulaşarak kamuoyuyla paylaştı.

Ailesi kaçırılma nedenini “Daha önce arabamıza takip cihazı takıldı. Evimizin önündeki elektrik direğine kamera asıldı. Kardeşim daha önce de kaçırılmak istendi. Daha önce kaçırılma girişimini ise kardeşim bizlere üzülmemiz için söylememişti. Dün akşam kardeşimin arkadaşlarından bunu öğrendik. Bu yüzden kaçırıldığını düşünüyoruz” sözleriyle açıklıyor.

Güneş’ten halen bir haber alınmış değil.

Kaynak: Evresel, Gazete karınca