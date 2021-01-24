Kaçırılan işçi Gökhan Güneş 4 gündür kayıp: "Polislerin yaptığını biliyorum, çocuğumu versinler"

İstanbul’da dört gün önce işyerinin önünden kaçırılan ve kendisinden haber alınamayan işçi Gökhan Güneş’in annesi oğlunun akıbetini sordu. "Çocuğumun canından endişe ediyorum" diyen anne Güneş, "Nerede devlet, ben bu devlete vergi vermiyor muyum, polislerin yaptığını biliyorum, versinler" ifadelerini kullandı.

Öte yandan sosyal medyada siyasetçiler ve vatandaşlar da #Gökhangüneşnerede etiketiyle Gökhan Güneş'in akıbetini sordu.

İnşaat İş Sendikası Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İnşaat işçisi Gökhan Güneş neden kaçırıldı? Şantiyelerde inşaat işçilerinin kölece çalıştırılmasına karşı çıktığı için. Şantiyelerde inşaat işçilerine reva görülen böcekli yemeklere karşı çıktığı için. Şantiyelerde inşaat işçilerinin ücret gasplarına karşı çıktığı için" diye yazdı.

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu da konuyla ilgili yaptığı paylaşıma "20 Ocak'ta İstanbul 'da otobüsten indirildikten sonra kaçırılan Gökhan Güneş’ten şuana kadar bir haber alınmış değil. Gökhan’ın kaçırıldığına dair görüntüler var. #GöhkanGüneşNerede" notunu düştü.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker ise yaptığı paylaşımda "3 gün önce kaçırılan Gökhan Güneş’in akıbeti açıklansın ve yaşamı derhal güvence altına alınsın!" ifadelerine yer verdi.

Görüntüler ortaya çıkmıştı

İstanbul’da dört gün önce işyerinin önünden kaçırılan ve kendisinden haber alınamayan Gökhan Güneş’in çalıştığı işyerinin önünden beş kişi tarafından zorla bir araca bindirilerek kaçırıldığı anların görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Ailenin ulaştığı işyeri güvenlik kamerası görüntülerinde Güneş’in otobüsten indikten sonra kaçırıldığı ortaya çıkmıştı.