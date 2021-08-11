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İyi Partili Çıray: Seçime doğru Akşener’e provokasyonlar artabilir

11 Ağustos 2021 10:16

İyi Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e Sivas'taki saldırı girişimini yorumlayarak "Seçime kadar bu provokasyonların şu ya da bu şekilde artarak devam etme tehlikesini görüyorum" diye konuştu. 

İyi Partili Aytun Çıray, Akşener'e yapılan saldırı girişimi hakkında açıklamada bulundu. Bu saldırıları bir provokasyon olarak değerlendiren Çıray, "Bunu bütün Anadolu halkına yaymamak lazım. Anadolu halkı misafirperverdir. Bu belli ki bir provokasyon" dedi. 

"'Durun bakalım daha ne olacak' sözlerini hatırlattı"

Çıray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Akşener'e yönelik Rize'deki saldırı girişiminden sonra sarf ettiği "Durun bakalım daha ne olacak" sözlerini hatırlattı. Çıray şunları söyledi:

"Yandaş medyanın orada olması, bu şahsın çıkıp bunları söylemesi ve bilinen sloganları tekrarlaması, bunun açık bir provokasyon olduğunun bir göstergesi. Biliyorsunuz Rize provokasyonundan sonra Türkiye'de hepimizin güvenliğini sağlamakla görevli Sayın Erdoğan "Durun bakalım daha ne olacak" demişti. Seçime kadar bu provokasyonların şu ya da bu şekilde artarak devam etme tehlikesini görüyorum. Bütün iyi niyetimle yöneticileri yine de uyarıyorum. Türkiye'yi barış içerisinde seçimlere götürmeliyiz."

TIKLAYIN - Meral Akşener'e Sivas'ta saldırı girişimi
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