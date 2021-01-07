ABD'deki Kongre binası baskınından çarpıcı görüntüler

ABD'nin başkenti Washington DC'de binlerce Donald Trump yanlısı protestocu, yasama organı Kongre Joe Biden'ın zaferini resmileştirmek üzere toplanmışken oturumun yapıldığı Kapitol Binası'nın etrafını sardı. Protestocuların bir bölümü binanın içine girdi.

ABD'nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden, olayları bir kalkışma olarak nitelendirirken, Trump'a canlı yayına çıkıp protestoculara seslenmesi için çağrıda bulundu. Trump ise Twitter üzerinden yayınladığı bir video ile 3 Kasım seçimlerinin büyük bir farkla kazandığını iddia ederek protestoculara "eve dönün" çağrısında bulundu.

ABD tarihine geçen protesto olayları sırasında ortaya çarpıcı görüntüler çıktı.

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