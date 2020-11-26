T24 LogoT24 Logo
Haberler

İşte efsanevi futbolcu Maradona'nın Napoli formasıyla attığı goller

26 Kasım 2020 11:01

Arjantin'de dün hayatını kaybeden efsanevi futbolcu Diego Armando Maradona'nın, "kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi" nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Otopsinin kesin sonucunun, Maradona'nın vücudunda herhangi bir maddenin olup olmadığını analiz edecek toksikolojik ve histopatolojik testlerin ardından kesinleşeceği açıklandı.

Sevilla gibi köklü kulüplerin formasını giyen Diego Maradona, kariyerinde en uzun süreyi Napoli'de geçirdi.

Napoli formasıyla iki kez Serie A, İtalya Kupası Italia ve UEFA Kupası kazanan dünyanın en iyilerinden Diego Maradona en iyi gollerini birçoğunu da İtalyan ekibin formasıyla attı.

TIKLAYIN | Futbol efsanesi Maradona, 60 yaşında hayatını kaybetti

Ahmet Talimciler'in yazısı: "Asi, kahraman, düzenbaz, tanrı"; Diego Armando Maradona

ETİKETLER

Diego Armando Maradonaölüm nedenen güzel golleriNapoli formasıyla attığı golleren güzel çalımları

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 12 Ocak 2021

TİP: Mehmet Cengiz, konuşması nedeniyle genel başkanımız Erkan Baş'a 250 bin TL'lik tazminat davası açtı

Bakan Ersoy: Yeni Göbeklitepe’lere hazır olalım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elleriyle at beslediği anlar...

İBB'nin "Son gün 15 Ocak" uyarısının ardından metrelerce uzayan 'HES kuyruğu' havadan görüntülendi

Kayı İnşaat işçilerinden 'bir yıllık ücretleri iki yıldır ödenmediği' gerekçesiyle eylem: "Hakkımızı almadan gitmeyeceğiz"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli Ümitcan Uygun 'uyuşturucuya özendirmekten' gözaltına...

Kayseri'de bir genç maddi sıkıntılar nedeniyle intihar etti; olayı öğrenen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Harvard Üniversitesi'nden Doç. Dr. Altındiş: Ben risk altında bir birey...

Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atamasına flaş iptal davası: “OHAL KHK’sının geçerliliği...

Rekabet Kurulu'ndan Facebook ve WhatsApp hakkında soruşturma: Verilerin paylaşılması zorunluluğu...

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Buse Büyükkeskin: 'Yuh Yuh' türküsüyle rektöre itiraz...

Kulis: Hidayet Türkoğlu TBF'deki görevlerinden el çektirildi, Saray'daki odasının boşaltılması...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli Ümitcan Uygun 'uyuşturucuya özendirmekten' gözaltına...

Kayseri'de bir genç maddi sıkıntılar nedeniyle intihar etti; olayı öğrenen...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24