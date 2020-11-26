İşte efsanevi futbolcu Maradona'nın Napoli formasıyla attığı goller

Arjantin'de dün hayatını kaybeden efsanevi futbolcu Diego Armando Maradona'nın, "kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi" nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Otopsinin kesin sonucunun, Maradona'nın vücudunda herhangi bir maddenin olup olmadığını analiz edecek toksikolojik ve histopatolojik testlerin ardından kesinleşeceği açıklandı.

Sevilla gibi köklü kulüplerin formasını giyen Diego Maradona, kariyerinde en uzun süreyi Napoli'de geçirdi.

Napoli formasıyla iki kez Serie A, İtalya Kupası Italia ve UEFA Kupası kazanan dünyanın en iyilerinden Diego Maradona en iyi gollerini birçoğunu da İtalyan ekibin formasıyla attı.

TIKLAYIN | Futbol efsanesi Maradona, 60 yaşında hayatını kaybetti

Ahmet Talimciler'in yazısı: "Asi, kahraman, düzenbaz, tanrı"; Diego Armando Maradona