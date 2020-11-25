Futbol efsanesi Maradona, 60 yaşında hayatını kaybetti

Efsane futbolcu Diego Maradona, 60 yaşında kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Kasım ayında beyin ameliyatı geçiren ve bir süredir Tigre'deki evinde olan Maradona, kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

60 yaşındaki efsane isim, Kasım ayının ilk günlerinde sağlığı kötüleşmesi üzerine, ameliyata alınmıştı. Efsane futbolcunun beyin damarlarındaki bir pıhtı nedeniyle acil olarak ameliyata alındığı bildirilmiş; ailesi, Koronavirüs iddialarını yalanlamıştı. Doktoru, kan pıhtısı teşhisi konulan ve geçirdiği ameliyatın ardından Maradona'nın sağlık durumunun iyi olduğunu ancak bir sürede daha gözlem altında tutulacağını açıklamıştı.

Arjantin'de ulusal yas ilan edildi

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Maradona'nın ölümü dolayısıyla ülkede 3 gün ulusal yas ilan edeceği ve Cuma gününe kadar olan programlarını iptal ettiği belirtildi.

Fernandez, "Bizi dünyadaki en yüksek seviyeye çıkardın. Bizi fazlasıyla mutlu ettin. En iyisi sendin. Başarıların için teşekkürler Diego, seni ömür boyu özleyeceğiz" paylaşımını yaptı.

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Hayatı ve kariyeri

Diego Armando Maradona, 30 Ekim 1960 tarihinde Buenos Aires'te doğdu.

Pele ile birlikte 20'nci Yüzyılın Oyuncusu Ödülü'nü de alan Arjantinli, Argentinos Juniors, Boca Juniors, Barcelona, Napoli, Sevilla ve Newell's Old Boys takımlarının formalarını giydi.

20 Ekim 1976 tarihinde 16 yaşındayken Argentinos Juniors adlı kulüple ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı.

1976 ve 1981 yılları arasında çıktığı 167 maçta 115 gole imza attıktan sonra 1 milyon Euro karşılığında Boca Juniors kulübüne transfer oldu.

1982 Dünya Kupası'ndan sonra İspanyol kulübü FC Barcelona'ya 5 milyon Euro karşılığında transfer oldu ve dönemin en pahalı oyuncusu unvanını aldı. Maradona'nın Barcelona macerası kısa sürdü. Athletic Bilbaolu Andoni Goikoetxea ile girdiği mücadelede ayak bileği kırıldı.

Daha sonra kulüp başkanı Josep Lluis Nunez ile anlaşmazlık yaşayan Maradona 1984 yılında İtalya Serie A takımı Napoli'ye 6.9 milyon Euro karşılığında transfer olarak yeni rekor kırdı.

Maradonalı Napoli 1986-1987 ve 1989-1990 sezonlarında lig şampiyonu oldu. 1992'de Napoli'den ayrıldıktan sonra 1 yıl Sevilla'da oynadı. 1993 yılında Newell's Old Boys'a transfer oldu ve 1995'te de Boca Juniors'a geri döndü.

Arjantin Milli Takımı adına 91 milli maça çıkarak 34 gol attı. 1986 Dünya Kupası'nda, Batı Almanya'yı finalde 3-2 yenen Arjantin Milli Takımı'nda kupaya uzandı.

O maçtan sonra Altın Top ödülü aldı. Aynı turnuvada çeyrek finalde İngiltere'yi 2-1'i yendikleri maçta iki golü de Maradona atmıştı. İlk golü eliyle attığı için de o gole, "Tanrı'nın eli" yorumunu yapmış ve uzunca süre konuşulmuştu. Ayrıca aynı maçtaki ikinci golü de 2002 yılında FIFA.com tarafından "Yüzyılın Golü" seçilmişti.

2008 yılında getirildiği Arjantin Milli Takımı teknik direktörlüğü görevinden ise 15 ay sonra istifa etmişti.

Maradona, son olarak Arjantin birinci ligindeki Gimnasia y Esgrima takımını çalıştırıyordu.

1986 Dünya Kupası'nda 'Tanrı'nın eli' efsanesi nasıl oldu?

1986 Dünya Kupası, Arjantinli futbolcu Diego Armando Maradona'nın yıldızlaştığı kupa olarak tarihe geçti.

Arjantin'in Dünya Kupası'nı kazanmasında önemli rol oynayan Maradona, 7 maçta attığı 5 golle, takımının en golcü futbolcusu olarak da dikkati çekti.

Meksika'daki Dünya Kupası'na damgasını vuran olay Maradona'nın, İngiltere'ye eliyle attığı goldü.

Arjantin ile İngiltere arasında oynanan ve Güney Amerika temsilcisinin 2-1 kazandığı maçta, Maradona takımının 2 golüne de imza attı.

Maradona, Azteca Stadı'nda 114 bin 580 kişinin izlediği maçta İngiliz kaleci Shilton'ı eliyle attığı golle mağlup ederken, Tunuslu hakem Ali Bennaceur orta sahayı gösterdi. İngiliz futbolcuların itirazlarına rağmen hakemin kararı değişmezken, Maradona, daha sonra verdiği röportajda bu gol için "Tanrı'nın eli" ifadesini kullandı.

Arjantinli futbolcunun aynı maçta orta sahadan aldığı topla İngilizleri çalımlayıp attığı gol de kupa tarihinin en güzel golleri arasında gösterildi.