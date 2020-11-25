Futbol dünyası Maradona'nın ölümüyle yasa boğuldu; "Umarım bir gün gökyüzünde futbol oynayabiliriz"
25 Kasım 2020 23:07
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Diego Armando Maradona, Buenos Aires eyaletine bağlı Tigre kentinde, kalp ve akciğer problemi nedeniyle hayatını kaybetti
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Arjantinli efsanenin hayatını kaybetmesi futbol dünyasını yasa boğdu.
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İşte yapılan paylaşımlar...
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Futbol dünyası Maradona'nın ölümüyle yasa boğuldu: Umarım bir gün gökyüzünde futbol oynayabiliriz
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Futbol dünyası Maradona'nın ölümüyle yasa boğuldu: Umarım bir gün gökyüzünde futbol oynayabiliriz
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Futbol dünyası Maradona'nın ölümüyle yasa boğuldu: Umarım bir gün gökyüzünde futbol oynayabiliriz
811
Futbol dünyası Maradona'nın ölümüyle yasa boğuldu: Umarım bir gün gökyüzünde futbol oynayabiliriz
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Futbol dünyası Maradona'nın ölümüyle yasa boğuldu: Umarım bir gün gökyüzünde futbol oynayabiliriz
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Lionel Messi: "Arjantinliler ve futbol için çok üzücü bir gün. Aramızdan ayrılmayacak çünkü Diego ebedidir. Onunla birlikte yaşadığım tüm güzel anları unutmayacağım. Tüm ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Huzur içinde yatsın."
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Futbol dünyası Maradona'nın ölümüyle yasa boğuldu; "Umarım bir gün gökyüzünde futbol oynayabiliriz"