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Futbol dünyası Maradona'nın ölümüyle yasa boğuldu; "Umarım bir gün gökyüzünde futbol oynayabiliriz"

25 Kasım 2020 23:07

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Diego Armando Maradona, Buenos Aires eyaletine bağlı Tigre kentinde, kalp ve akciğer problemi nedeniyle hayatını kaybetti

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Arjantinli efsanenin hayatını kaybetmesi futbol dünyasını yasa boğdu.

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İşte yapılan paylaşımlar...

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Futbol dünyası Maradona'nın ölümüyle yasa boğuldu: Umarım bir gün gökyüzünde futbol oynayabiliriz

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Futbol dünyası Maradona'nın ölümüyle yasa boğuldu: Umarım bir gün gökyüzünde futbol oynayabiliriz

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Futbol dünyası Maradona'nın ölümüyle yasa boğuldu: Umarım bir gün gökyüzünde futbol oynayabiliriz

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Futbol dünyası Maradona'nın ölümüyle yasa boğuldu: Umarım bir gün gökyüzünde futbol oynayabiliriz

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Futbol dünyası Maradona'nın ölümüyle yasa boğuldu: Umarım bir gün gökyüzünde futbol oynayabiliriz

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Lionel Messi: "Arjantinliler ve futbol için çok üzücü bir gün. Aramızdan ayrılmayacak çünkü Diego ebedidir. Onunla birlikte yaşadığım tüm güzel anları unutmayacağım. Tüm ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Huzur içinde yatsın."

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Futbol dünyası Maradona'nın ölümüyle yasa boğuldu; "Umarım bir gün gökyüzünde futbol oynayabiliriz"

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