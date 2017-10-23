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İstanbul'a yürüyen cam işçileri için şarkı yapıldı: 'Ekmeği çalanlara haykırarak gel'

23 Ekim 2017 15:24

Kırklareli’nde Şişecam’a bağlı Paşabahçe Cam Fabrikası’nda direniş başlatan işçiler için şarkı hazırlandı. Paşabahçe Kırklareli Cam Fabrikası’ndan fırın kapatma gerekçesiyle işten çıkarılan 90 işçinin direnişi sürüyor.İşten çıkarılmalarının ardından direniş başlatan ve İstanbul'a yürüyüşe geçen Şişecam’a bağlı Paşabahçe Cam Fabrikası işçileri için müzisyen Ozan Çoban bir şarkı hazırladı. Çoban'ın "Bir Mayıs sabahı" isimli şarkısında, "Benim emeğimdir bu, 'ben ürettim' diyorsan, ekmeği çalanlara haykırarak gel" ifadeleri yer alıyor.

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