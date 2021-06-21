İstanbul Valiliği "odada beklerken fenalaştı" demişti; Birol Yıldırım'ın polis tarafından darp edildiği görüntüleri yayınlandı

İstanbul Esenyurt'ta bir şirketin güvenlik amiri olan Birol Yıldırım, gözaltına alınan çalışanının peşinden gittiği polis merkezinde hayatını kaybetti. Aile, darp iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Birol Yıldırım'ın 5 Haziran’ı 6 Haziran’a bağlayan gece İstanbul’un Esenyurt karakolundaki ölümü öncesi çekilmiş görüntüler ortaya çıktı.

Diken’in ulaştığı kamera kayıtlarına göre Yıldırım, saat 23:16’da karakola giriyor.

Yıldırım, 10 dakika sonra karakoldan çıkarken yedi sekiz polis tarafından durdurularak zorla tekrar içeri alınıyor. Üç dört polisin Yıldırım’ın yakasına yapıştığı, tartakladığı, aralarından birinin tekme attığı açıkça görülüyor.

Valilik: Odada beklerken fenalaştı

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise, adli ve idari soruşturmanın başlatıldığı vurgulanarak, "Esenyurt ilçemiz Akevler Mahallesi'nde 05/06/2021 Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında kavga olayına karışan ve karşılıklı şikâyetçi olan 4 şahıs, haklarında işlem yapılmak üzere polis merkezine sevk edilmiştir. Şahısların çalıştıkları iş yeri yöneticisi B.Y. polis merkezine gelerek kavgaya müdahil olmuş ve hakkında işlem yapılmak üzere bekleme odasına alınmıştır. Odada bekletildiği sırada fenalaşan B.Y. 112 Acil Sağlık ekiplerimizin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat devam etmektedir" denildi.

Sacılık'tan açıklama: Teknik analiz ve Adli Tıp Kurumu'ndaki detaylı inceleme devam ediyor

İstanbul Valiliği'nce bekleme odasında fenalaşarak hayatını kaybettiği açıklanan Yıldırım'ın ölümüyle ilgili soruşturmayı yürüten Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ise bugün yazılı açıklama yaptı.

Bilal Yıldırım'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığı bildirilen açıklamada, Cumhuriyet savcısının aynı gün polis merkezindeki güvenlik kamerası kayıtlarını temin ederek, sesli ve görüntülü materyallerle olay yeri incelemesini yaptığı, maktul ile ilgili adli muayenenin yapıldığı, ölüm sebebi ve zamanının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildiği anlatıldı.

Açıklamada, olayla ilgili polis merkezindeki polisler, bekçiler ve vatandaşlar olmak üzere tüm kişilerin ifadelerine başvurulduğu kaydedilen açıklamada ,"Güvenlik kamera kayıtlarıyla ilgili teknik analiz ve Adli Tıp Kurumu'ndaki detaylı inceleme devam ediyor. Soruşturma tüm yönleriyle araştırılmak suretiyle titizlikle sürdürülüyor" denildi.

Ne olmuştu?

İddiaya göre, güvenlik amiri Birol Yıldırım, çalışanı olan bir güvenlik görevlisinin, kavgaya karışması üzerine gözaltına alınıp, Esenyurt Polis Merkezi'ne götürüldüğünü öğrendi. Yıldırım, saat 23.00 sıralarında polis merkezine gitti. Yine iddiaya göre, saat 04.00 sıralarında polisler, Yıldırım'ın yakınlarını arayarak, 3 çocuk babasının, aniden fenalaşıp vefat ettiğini bildirdi.

Esenyurt Devlet Hastanesi'nde hazırlanan ölüm raporunda darp izi bulunmadığı bildirilen Yıldırım'ın yakınları ise, polisler hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Aile, avukatları aracılığıyla savcılığa verdikleri dilekçede, Birol Yıldırım'ın polisler tarafından darp edildiğini öne sürdü.

TIKLAYIN - Karar yazarı Akif Beki'den karakolda şüpheli ölüm yorumu: Yargısız infazlara geri mi döndük, işkence ve kötü muamele yasağı rafa mı kalktı?