Karar yazarı Akif Beki'den karakolda şüpheli ölüm yorumu: Yargısız infazlara geri mi döndük, işkence ve kötü muamele yasağı rafa mı kalktı?

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Birol Yıldırım'ın Esenyurt Karakolu'nda 10 polis tarafından, kameraların görmediği kör bir noktada dövülerek öldürüldüğü iddialarını köşesine taşıyarak, "Sağ kalan baba ile oğlunun ifadeleri yansıdı, haberlerde rastlamışsınızdır. Doğruysa ters kelepçeyle keyfi gözaltından arabada başlayan ve karakolda süren feci dayağa kadar ağır suçlamalar var.

Soruşturulması aciliyet arz eden bir karakolda şüpheli ölüm vakası ve işkence iddiaları söz konusu. Olay, 5 Haziran gecesi yaşandı. Üzerinden 10 gün geçmiş oluyor. Ne yapıldı, ne yapılıyor?" diye yazdı.

İkna edici ve aydınlatıcı bir açıklamanın yapılmadığına işaret eden Beki, "Yetkililerde, adi vakaymış gibi bir lakaytlık ve vurdumduymazlık... Bakan Soylu polise, uyuşturucu satıcılarının ayaklarını kırıp sorumluluğu kendisine atma talimatı vermişti.

Çıktığı son TV yayınında da bu sözlerini savunmuştu. “Evet, uyuşturucu satıcılarına falan kötü davranılıyor, dövün diye de ben talimat veriyorum. Raporlarda işkence diye yazanlar bunlar” demişti.

Peki Esenyurt Karakolunda yaşanan nedir? Sorumlusu kim? Haydar Abi dönemine, yargısız infazlara geri mi döndük? Sıfır tolerans kanunları, işkence ve kötü muamele yasağı rafa mı kalktı?" ifadelerini kullandı.

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