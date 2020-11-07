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İstanbul'dan Covid-19 test kuyruğu manzaraları: "3 buçuk saattir kapalı alanda sıradayız, sosyal mesafe yok"

07 Kasım 2020 13:07

İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Koronavirüs test kuyruğunda 3 buçuk saat beklediğini söyleyen bir vatandaş, koşullardan dolayı isyan etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya göre 'Türkiye'deki vakaların yüzde 40'ının bulunduğu' İstanbul'da Covid-19 test kuyruklarından ürkütücü görüntüler geliyor. 

TIKLAYIN: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul'da vaka sayısı Türkiye'nin yüzde 40'ına, Ankara'nın 5 katına ulaştı

Test olmak amacıyla kuyrukta bekleyen bir vatandaşın çektiği ve sosyal medyada yayınladığın video durumu gözler önüne sererken, koşulların durumu vatandaşların tepkisine yol açıyor. 

Söz konusu videoda test yaptırmak isteyen vatandaşın, "3 buçuk saattir kapalı sıradayız, oradan oraya gönderiyorlar. Zenginler özel hastanelerde... Fakirler hastalıktan kırılsın deniyor burada. Sosyal mesafe bile korunamıyor" dediği duyuluyor. 

 

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