T24 LogoT24 Logo
Haberler

İsmail Küçükkaya: Melih Bulu yargı içinde üst düzey birini aradı; 'tutuklama yapmayın' dedi

Küçükkaya, Bulu'nun yargı içinden üst düzey bir ismi arayarak "Tutuklama yapmayın" dediğini öne sürdü

04 Şubat 2021 14:15

Gazeteci İsmail Küçükkaya, Cumhurbaşkanlığı kararıyla Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan ve tepkilerin odağında yer alan Prof. Dr. Melih Bulu'nun yargı içinden üst düzey bir ismi arayarak "Tutuklama yapmayın" dediğini öne sürdü.

Gazeteci İsmail Küçükkaya, Boğaziçi protestoları esnasında tüm gözaltıların serbest bırakılmasının ardından bir iddiada bulundu. Küçükkaya, Melih Bulu’nun yargı içinden üst düzey bir yetkiliyi aradığını ve “Tutuklama yapmayın” dediğini öne sürdü. Küçükkaya Bulu'nun aradığı kişiye "Tutuklama yapmayınız. Boğaziçili öğrencilerle ilgili hiçbir tutuklama olmaması Boğaziçi'nin de akademik dünyanın da şuan da en büyük ihtiyacı" dediğini iddia etti. 

Küçükkaya "O konuşmalar sonucunda mı oldu yoksa yargılama sonucunda mı oldu diyeyim. Yargıya müdahale edilmez ama sonuçta bu konuşma son derece önemliydi" ifadelerini kullandı. 

İsim vermeyen Küçükkaya’nın bu sözleri bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki çekti ve “Melih Bulu reklamı yapmak” ile suçlandı.

Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED) Başkanı Önder Şahin, 159 öğrencinin darp edilerek gözaltına alındığı protesto öncesi 'kayyum rektör' Melih Bulu'yla görüşmesini anlatmıştı. Şahin, "Diyalog kanalı açmak ve polis müdahalesini engellemek için Bulu ile görüştüm. Rektörlük binasından çıkarak öğrencilerle konuşma önerisi yaptım. 4 Ocak'ta tedbirsiz davrandığını, tekrar böyle bir riske girmeyeceğini, kendisine dokunulmasının devlete dokunmak olacağını ve bu yüzden çıkamayacağını’ belirtti" demişti. 

TIKLAYINIZ - Gözaltına alınan 51 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisinin hepsi serbest bırakıldı

ismail küçükkayayargımelih buluboğaziçiöğrenci

Diğer Videolar

Cumartesi Anneleri yargılanıyor: “Özür dilemeleri gerekirken dava açtılar; mahkemede de mezarlarımızı soracağız''

AKP kongresi öncesi manzaralar: Yolcular maskesiz, mesafesiz olarak taşındı

Otizmli çocuk sahibi babanın isyanı: Oğlum öfke nöbeti geçirdiğinde insanların anne babalığımızı sorgulamasından bıktım

İstanbul’da kar yağışı havadan görüntülendi

Kadınlardan Esenyalı ve Beşiktaş'ta İstanbul Sözleşmesi için eylem: "Haklarımızdan ve hayatlarımızdan vazgeçmeyeceğiz"

Ceza yedi; çektiği videoda "Ben denedim siz denemeyin" dedi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sunucu canlı yayında çıplak kadının saldırısına uğradı...

Orhan Pamuk: Altan, Kavala, Demirtaş Türkiye’nin hapiste yatan cesur insanları;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: İstanbul’un tamamı İBB’nin elinden alınsın, Anadolu yakası Sultanbeyli...

Cemal Enginyurt: Ülkeyi yöneten CHP zihniyeti doları, faizi yükseltti; Bay...

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: Hazırlıklarımızı tamamlamamız 19 yıl...

Fatih Altaylı: Fenerbahçe'nin İstanbul Sözleşmesi açıklaması, Türkiye'deki yobazlığa ve alçaklığa...

Fatih Altaylı: Nagehan Alçı, bize Cumhurbaşkanı’nın canıgönülden ve zoraki yaptığı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sunucu canlı yayında çıplak kadının saldırısına uğradı...

Orhan Pamuk: Altan, Kavala, Demirtaş Türkiye’nin hapiste yatan cesur insanları;...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24