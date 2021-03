Gözaltına alınan 51 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisinin hepsi serbest bırakıldı

Boğaziçi Üniversitesi'nin Güney Kampüsü'nde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan kararıyla Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan rektör Melih Bulu'ya karşı düzenlenen protesto gösterisinde gözaltına alınan 51 öğrencinin hepsi serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube'deki sorgularının tamamlanmasının ardından Çağlayan Adliyesi'ne getirilen 51 öğrenciden 12'si için ev hapsi istendi. 30 öğrenci ise tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 9 öğrenci ise savcılıktan serbest bırakıldı.

Farklı 5 sulh ceza hakimliğine çıkarılan 30 öğrencinin hepsi adli kontrolle serbest bırakılırken, haklarında ev hapsi istenen 12 öğrenci de adli kontrolle serbest bırakıldı. Toplamda 42 öğrenci için adli kontrol kararı verilirken, 9 öğrenciye de yurt dışı yasağı konuldu.

Pazartesi akşamı Boğaziçi Üniversitesi'nin rektörlük binasının bulunduğu ve öğrencilerin bir aydır protesto için çeşitli etkinlikler düzenlediği Güney Kampüs'e polis girmiş, 159 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlardan 108'i polis sorgularının ardından serbest bırakılırken, 51 öğrencinin gözaltı süresi uzatılmıştı.

Gün boyu neler yaşandı?

Gözaltındaki 51 öğrenci emniyet sorgularının tamamlanmasının ardından Çağlayan Adliyesi'ne getirildi.

Çağlayan Adliyesi'ne giden CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Tutuklamaya sevk edilenlere yönelik suçlama kamu malına zarar vermek, toplantı gösteri yasasına muhalefet. 9 öğrenci yurt dışına çıkış yasak kararı ile serbest bırakıldı. Adliyeden evlerine gittiler. 5 hakim ayrı görevlendirildi, nöbetçi sulh ceza hakimliğinin dışında. İşlemler daha 3 saat sürer" şeklinde konuştu.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da "Çağlayan Adliyesi'ndeki arkadaşlarımız hiçbir suçları olmadan oradalar. Moral ve motivasyonları gayet yerinde. Genel başkanımızı da an be an bilgilendiriyoruz" dedi.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin avukatlarından Ali Gül, sosyal medya hesabından "Duruşmaya girdiğimizde öğrenebiliyoruz ki, kardeşlerimiz hürriyeti tahdit ve 2911'e muhalefet suçlamalarıyla tutuklamaya sevk edilmiş. Ya Allah aşkına rektörlük önünde yalnızca durarak birinin hürriyetini nasıl tahdit edebilirsiniz? Bu nasıl bir saçmalıktır?" mesajını yaplaştı.

Kadın avukat, mahkeme salonu girişinde itildi

Avukat Dayanışması, bir kadın meslektaşlarının mahkeme salonu girişinde itildiğini duyururken, paylaşılan mesajda şu ifadeler kullanıldı:

"Bir kadın meslektaşımız kimliği belirsiz bir şahıs tarafından itildi, kim olduğunun tespit edilmesini isterken o şahsı mahkemenin arka kapısından çıkarmaya çalışıyorlar. Bu kişi hakkında tutanak tutulmasını istediğimiz için şahıs oradan kaçırılmaya çalışıyor.

"5. Sulh Ceza Hakimliği önünde bir meslektaşımızı sivil polisin itmesi sonucunda polis hakkından kimlik tespiti işlemi tutanak tutulmasını talep ettik, önce engellendik ancak sicil numarası alındı, tutanak tutuldu."

"Bu doğruysa baştan aşağı siyasi bir rezalettir"

CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, Boğaziçili öğrencilere yönelik sevk kararına ilişkin henüz resmi bir evrakın gelmediğini söyledi:

"Hala evrak gelmedi ama bir memurun bildirdiğine göre 51 öğrenciden 30'u tutukluma talebiyle sevk edildi. 12'si ev hapsi 9'u ise adli kontrol. Bu doğruysa baştan aşağı siyasi bir rezalettir. Bu talebin sahibi de dünden beri olmadık yalanlarla bu öğrencileri hedefe oturtanlardır!"

Boğaziçi Dayanışması, sevk kararının ardından "Bugüne dek gözaltılarla, baskılarla, tutuklamalarla susturamadınız, Boğaziçi yine susmayacak! Direniş taleplerimizin karşılanmadığı her durumda sürecek! Sıra arkadaşlarımızı derhal serbest bırakın! #Arkadaşlarımızıİstiyoruz" açıklamasını yaptı.

