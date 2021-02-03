CHP'li Tanal, Boğaziçi öğrencilerinin ifade verdiği adliye önünde: "Bakan Soylu masumiyet karinesini yok sayıp suç işliyor"

Gözaltına alınan 51 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisinin Çağlayan Adliyesi'nde ifadeleri alınıyor. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal adliye önünde açıklama yaparak; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun suç işlediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan Melih Bulu'yu protesto ettikleri için gözaltına alınan 51 öğrencinin emniyetteki ifadeleri tamamlanarak Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Adliyeye getirilen 51 öğrencinin ifadeleri alınmaya sürerken CHP'li milletvekilleri Mahmut Tanal, Sezgin Tanrıkulu, Tuğran Aydoğan ve Ali Şeker açıklamalarda bulundu.

"Bakan Soylu masumiyet karinesini yok sayarak suç işliyor"

Tanal şu ifadeleri kullandı:

"Anayasamızın 38'inci maddesi diyor ki; mahkumiyet kararı kesinleşinceye kadar herkes masumdur. Siz Cumhurbaşkanı da olsanız, Bakan da olsanız, milletvekili de olsanız mahkumiyet kararı kesinleşinceye kadar anayasanın 38'inci maddesi uyarınca olağan üstü hal dahil olmak üzere masumiyet karinesinden vazgeçemezsiniz. İnsanları peşinen suçlu ilan etmek suç teşkil etmektedir.

Aslında İçişleri Bakanı ülkede sorunları en aza indirmesi gereken bakanlık iken; sorunları sürekli büyüyen sürekli kamuoyuna meşgul eden, sorunları gittikçe kaos haline getiren bir bakanlık haline dönüşmüştür. Soylu'nun bu tavrından vazgeçmesini talep ediyoruz" (Video: Zeynep Kuray)

TIKLAYIN: Boğaziçi Üniversitesi'nde gözaltına alınan 51 öğrenci savcılığa sevk edildi; adliye önünde de destek açıklaması yapıldı