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İşkencedere Vadisi'nde köylülerin protestoları devam ediyor

27 Nisan 2021 11:25

Rize'nin İkizdere İlçesi'nde yer alan İşkencedere Vadisi'nde köylülerin taş ocağı yapımına karşı çıkması üzerine başlayan protestolar devam ediyor.

Sabah erken saatlerde İşkencedere Vadisi'ne giren iş makinelerinin çalışması ile başlayan gerginlik, köylülerin iş makinelerinin çalıştığı alana gelmesiyle devam ediyor. 

4 gündür taş ocağına yönelik çalışmaların durdurulması için protestolarını sürdüren köylülerin, çalışma alanına girmesine jandarma tarafından engel olunuyordu. 

Bu sabah iş makinelerinin İşkencedere Vadisi'deki ormana girmesi üzerine köylüler, çalışma yapılan alana gelerek protestolarını sürdürdü. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde acele kamulaştırma kararı verdiği, dünyada koruma altındaki 200 vadiden biri olan İşkencedere Vadisi'ndeki projenin ihalesi, 1 milyar 370 milyon TL ile Cengiz İnşaat ile Yapı ve Yapı İnşaat İş Ortaklığı'na verilmişti.

 

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